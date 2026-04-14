¿Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League? Fechas y horarios confirmados

La Champions League 2025/26 se adentra de lleno en su fase más decisiva. La máxima competición europea se prepara para dar paso a las semifinales, dónde los cuatro equipos todavía en pie se jugarán los dos billetes hacia la gran final del 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

El sorteo del cuadro final, celebrado el pasado 27 de febrero, estableció el camino de los aspirantes al título hacia la gran final. Desde entonces, todos los equipos conocen su hoja de ruta y sus potenciales rivales, con la identidad de los semifinalistas y el factor campo como únicas incógnitas a despejar.

Por el lado derecho del cuadro avanzan Barça, Atlético de Madrid, Arsenal y Sporting CP. El cruce entre equipos españoles definirá al primer finalista de esta llave, que tendrá que esperar al miércoles para conocer a su próximo rival. Por el lado contrario se encuentran PSG, Liverpool, Real Madrid y Bayern, con los blancos poniendo el broche a la antepenúltima ronda del torneo.

Mbappé celebra su gol contra el Bayern de Múnich en la Champions League / Europa Press

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Champions League?

A pesar de no conocerse la identidad de los cuatro semifinalistas, la UEFA dio a conocer la distribución de los partidos y los horarios de las semifinales el pasado viernes 27 de marzo. Estas son las fechas de la penúltima ronda de la máxima competición europea.

Ida PSG o Liverpool vs Real Madrid o Bayern Múnich: martes 28 de abril a las 21:00 horas (CET)

o Bayern Múnich: martes 28 de abril a las 21:00 horas (CET) FC Barcelona o Atlético de Madrid vs Arsenal o Sporting CP: miércoles 29 de abril a las 21:00 horas (CET) Vuelta Arsenal o Sporting CP vs FC Barcelona o Atlético de Madrid : martes 5 de mayo a las 21:00 horas (CET)

o : martes 5 de mayo a las 21:00 horas (CET) Real Madrid o Bayern Múnich vs PSG o Liverpool: miércoles 6 de mayo a las 21:00 horas (CET)

Los encargados de abrir el telón de las semifinales serán los equipos de la parte izquierda del cuadro. Independientemente de lo que suceda en los cruces de cuartos, la ida se disputará en el campo de PSG o Liverpool el próximo martes 28 de abril y la decisiva vuelta el miércoles 6 de mayo en el feudo de Bayern o Real Madrid.

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Un día después llegará el turno de los integrantes del lado derecho, con la ida programada para el miércoles 29 de abril en casa del Barça o del Atlético y la vuelta para el martes 5 de mayo en el estadio del Arsenal o del Sporting CP.