¿Cuándo se juegan los octavos de la Champions League?

La Champions League entra de lleno en su fase final. Una vez disputados los playoffs y conocida la identidad de los 16 equipos que forman el cuadro final de la competición, el sorteo de este viernes ha marcado el camino de todos los aspirantes hacia la final de Budapest.

El elenco de 16 participantes que disputará los octavos de final está dividido en dos grupos: los que accedieron de forma directa a esta ronda y los que tuvieron que pasar por los playoffs. Esta distinción será significativa en la próxima ronda, pues permitirá a los equipos que clasificaron directamente afrontar el decisivo partido de vuelta con el factor campo a su favor.

La representación española de este elenco final está formada por tres equipos. El Real Madrid y el Atlético consiguieron el pase a través de los playoffs, mientras que el FC Barcelona lo hizo de forma directa al formar parte de los ocho mejores clasificados de la fase liga.

¿Qué equipos están clasificados para los octavos de final de la Champions League?

Arsenal

Bayern de Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting CP

Manchester City

Newcastle

Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid

Atalanta

PSG

Real Madrid

Galatasaray

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League?

La ida de los octavos de final de la Champions League se disputará entre el 10 y el 11 de marzo, mientras que la vuelta tendrá lugar entre el 17 y el 18 de marzo.

Esta ronda eliminatoria se disputará, como el resto, a doble partido, y los equipos que clasificaron directamente a octavos de final afrontan el decisivo partido de vuelta como locales.