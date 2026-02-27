Champions League
¿Cuándo se juegan los octavos de la Champions League?
Estas son las fechas en las que se disputará la próxima ronda eliminatoria de la Champions League 2025/26
Sigue el sorteo de octavos de final de la Champions League 25-26, en directo
La Champions League entra de lleno en su fase final. Una vez disputados los playoffs y conocida la identidad de los 16 equipos que forman el cuadro final de la competición, el sorteo de este viernes ha marcado el camino de todos los aspirantes hacia la final de Budapest.
El elenco de 16 participantes que disputará los octavos de final está dividido en dos grupos: los que accedieron de forma directa a esta ronda y los que tuvieron que pasar por los playoffs. Esta distinción será significativa en la próxima ronda, pues permitirá a los equipos que clasificaron directamente afrontar el decisivo partido de vuelta con el factor campo a su favor.
La representación española de este elenco final está formada por tres equipos. El Real Madrid y el Atlético consiguieron el pase a través de los playoffs, mientras que el FC Barcelona lo hizo de forma directa al formar parte de los ocho mejores clasificados de la fase liga.
¿Qué equipos están clasificados para los octavos de final de la Champions League?
- Arsenal
- Bayern de Múnich
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting CP
- Manchester City
- Newcastle
- Bodo/Glimt
- Bayer Leverkusen
- Atlético de Madrid
- Atalanta
- PSG
- Real Madrid
- Galatasaray
¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League?
La ida de los octavos de final de la Champions League se disputará entre el 10 y el 11 de marzo, mientras que la vuelta tendrá lugar entre el 17 y el 18 de marzo.
Esta ronda eliminatoria se disputará, como el resto, a doble partido, y los equipos que clasificaron directamente a octavos de final afrontan el decisivo partido de vuelta como locales.
- Lesión Frenkie de Jong: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Marc Guiu pide el 'transfer request' para salir del Chelsea en verano
- Comunicado oficial del Barça: a la venta los abonos del Gol Nord del Spotify Camp Nou
- La licencia 1C del Spotify Camp Nou apunta al Barça-Sevilla
- El Barça pide a Hamza que vuelva: luz verde inminente
- Así queda el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- El denunciante de Laporta da la cara
- El niño prodigio de La Masia debuta con el B y muestra su inmenso potencial