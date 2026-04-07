¿Cuándo juega el Real Madrid la vuelta de los cuartos de final de la Champions League? Fecha, horario y dónde ver el partido contra el Bayern Múnich por TV y en directo

El Real Madrid deberá apelar a la épica para resolver la eliminatoria más importante en lo que llevamos de temporada. El conjunto blanco cayó derrotado ante el Bayern de Múnich en el primer asalto de los cuartos de final de la Champions League disputado en el Bernabéu, aunque el tanto de Mbappé en el tramo final lo deja todo abierto de cara al partido de vuelta.

Con las espadas en todo lo alto tras la disputa de la ida, todo se resolverá en el Allianz Arena. El Bayern de Múnich afronta el partido de vuelta con el factor campo a su favor gracias a la segunda posición con la que finalizó su andadura en la fase liga, por lo que los blancos tendrán que jugarse el pase a semis en territorio hostil.

Antes de hacer frente a uno de los partidos más decisivos de la temporada, tanto Real Madrid como Bayern de Múnich deberán sellar sus respectivos compromisos en competición doméstica. El Girona será el rival de los blancos el viernes 10 de abril, mientras que los bávaros miden sus fuerzas el St. Pauli el próximo sábado con la tranquilidad de contar con un importante colchón de puntos en la defensa del liderato.

Kylian Mbappé, ante el Bayern / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Cuando juega el Real Madrid contra el Bayern Múnich la vuelta de los cuartos de final de la Champions League?

El partido entre Real Madrid y Bayern Múnich, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, se disputará el próximo miércoles 15 de abril a las 21:00 horas (CET).

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¿Dónde ver el Bayern Múnich - Real Madrid de la Champions por TV y en directo?

El partido entre Real Madrid y Bayern Múnich se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).