CHAMPIONS LEAGUE

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Champions League 2025/26?

Conoce todos los detalles sobre la final de la presente edición de la Champions League, que se disputará en un horario atípico

Imagen de archivo del Puskás Aréna, escenario de la final de la Champions League

Alberto Teruel

Barcelona

Empieza la cuenta atrás para conocer la identidad del nuevo campeón de la Champions League. Una vez celebrado el sorteo y confeccionado el cuadro final de la competición, los 16 aspirantes a ocupar el trono que el año pasado consiguió el PSG ya conocen su camino a seguir hacia la final de Budapest.

La fase final de la Champions League dará el pistoletazo de salida el próximo martes 10 de marzo con la disputa de la ida de las primeras cuatro eliminatorias de los octavos de final. Esta ronda inicial dará paso a los cuartos de final y a las semifinales, todas ellas disputadas a doble partido.

Entre los 16 equipos que iniciarán su camino hacia el partido por el título se encuentra el PSG, defensor del título y firme candidato a revalidarlo. La representación española en la fase final de la Champions la conforman FC Barcelona, Real Madrid y Atlético, todos ellos claros aspirantes a usurpar el trono de los parisinos.

¿Dónde se juega la final de la Champions League?

De este elenco inicial de candidatos, sólo dos llegarán a la disputa del partido por el título. Este se disputará en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría), escenario de lujo para poner el broche a la competición más importante.

El Puskás Aréna, escenario de la final de la Champions League 2025/26

El Puskás Aréna, escenario de la final de la Champions League 2025/26 / AP

El coliseo húngaro, bautizado en honor al legendario Ferenc Puskás, es la sede habitual de la selección nacional y cuenta con capacidad para 67.000 espectadores.

¿Cuándo se juega la final de la Champions League?

La final de la Champions League 2025/26 se disputará el próximo sábado 30 de mayo, aunque lo hará en un horario atípico. Mientras que en ediciones anteriores acostumbraba a dar comienzo a partir de las 21:00 horas (CET), este año el horario de inicio se adelantará a las 18:00 horas (CET).

