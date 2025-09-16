¿Cuándo y dónde se juega la final de la Champions 2026?

La Champions League 2025-26 ya tiene marcado en rojo el día de su gran desenlace. La final de la máxima competición europea se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en un escenario de lujo: el Puskás Aréna de Budapest (Hungría). El coliseo húngaro, con capacidad para más de 67.000 espectadores, se vestirá de gala para albergar una cita que cada temporada paraliza el mundo del fútbol.

Después de meses de fase liga, eliminatorias y partidos memorables, el torneo organizado por la UEFA coronará a su nuevo campeón en la capital húngara. Será la primera vez que Budapest reciba una final de la Champions League, consolidando así el papel creciente del fútbol en Europa Central y ofreciendo un marco espectacular a los aficionados que viajen desde todos los rincones del continente.

La fecha elegida, 30 de mayo, asegura un ambiente de auténtica fiesta futbolística. Miles de seguidores se desplazarán a Hungría para vivir en directo quién levanta la ansiada Orejona, mientras que millones de espectadores lo seguirán a través de la televisión y las plataformas digitales.

La Champions 2025-26 arrancó este 16 de septiembre de 2025 con un formato renovado que se mantiene como en la edición pasada y que sustituye la fase de grupos por una liguilla única con 36 equipos. Los ocho mejores acceden directamente a octavos, mientras que los clasificados entre la novena y la vigésimo cuarta posición deben disputar un ‘playoff’ para completar el cuadro final.

¿A qué hora es la final de la Champions League de 2026?

A diferencia de ediciones anteriores donde la final empezaba a las 21:00 horas en España, en esta nueva Champions la final comenzará a las 18:00 horas (CET). Es más temprano que en años anteriores, con el fin de mejorar la experiencia general de la jornada para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones de la jornada.

Con clubes españoles como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic Club y Villarreal entre los participantes, la expectación es máxima. Todos sueñan con estar en Budapest para escribir un nuevo capítulo en la historia de la Champions.