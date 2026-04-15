Así queda el cuadro de la Champions League en semifinales: cruces, rival del Atlético y fechas confirmadas

La Champions League 2025/26 pone rumbo a las semifinales. Una vez disputadas las eliminatorias de cuartos de final, los cuatro equipos vencedores se dirigen a la siguiente eliminatoria de la competición, la última antes de la final en Budapest.

Este martes arrancó la acción en los cuartos de final de la Champions League con dos eliminatorias de enorme calibre que definieron a los dos primeros semifinalistas de la competición. En la primera, el FC Barcelona cayó eliminado en el Metropolitano y no pudo remontar el 0-2 recibido en el Spotify Camp Nou ante un Atlético que tenía todas las de ganar; en la segunda, el PSG vistió Anfield tras el 2-0 conseguido en la ida y ganó por 0-2 para pasar a semifinales.

El Bayern - Real Madrid, en imágenes / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una vez definidos los dos primeros semifinalistas de la competición, este miércoles llegó el turno de las dos eliminatorias restantes. El Bayern de Múnich - Real Madrid acaparó las miradas de toda Europa; los blancos buscaban un auténtico milagro en el Allianz tras caer 1-2 en el Santiago Bernabéu, pero se quedaron a las puertas tras el gol final de Luis Díaz que envió a casa a los madridistas. Tampoco lo tuvo fácil el Arsenal, que llegó al Emirates 1-0 por delante en su cruce contra el Sporting de Portugal, pero terminó sufriendo en sobremanera para pasar a semifinales.

Las semifinales de la Champions League se disputarán en dos semanas: del 28 al 29 de abril los partidos de vuelta, del 5 al 6 de mayo los de vuelta. Los equipos ya saben qué equipos podrían encontrarse en su hipotético camino a la final en el Puskás Aréna de Budapest, en Hungría, que albergará la final de la máxima competición europea el 30 de mayo.

Los partidos de vuelta de cuartos de la Champions League

Martes, 14 de abril Atlético de Madrid - FC Barcelona: 1-2 (Resultado Global: 3-2)

Liverpool - PSG: 0-1 (Resultado Global: 0-3) Miércoles, 15 de abril Bayern de Múnich - Real Madrid: 4-3 (Resultado global: 6-4)

Arsenal - Sporting CP: 0-0 (Resultado Global: 1-0)

El cuadro final de la Champions League en semifinales