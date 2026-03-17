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CHAMPIONS LEAGUE

Así está el cuadro de la Champions League en octavos: cruces, equipos clasificados y posibles rivales de Real Madrid, Barcelona y Atlético en cuartos

Consulta cómo está ahora mismo el cuadro final de la Champions League, con los resultados de Barcelona, Real Madrid y Atlético en los octavos y su camino hasta la final

Así queda el cuadro de la Champions League en octavos con los horarios de la eliminatoria

Así queda el cuadro de la Champions League en octavos con los horarios de la eliminatoria / Marc Creus

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alberto Teruel

La Champions League cierra esta semana las eliminatorias de octavos de final. Una vez disputados todos los partidos de ida, con alguna que otra sorpresa por el camino, ha llegado el momento de los encuentros de vuelta donde se decidirán los ocho equipos que pasarán a cuartos de final de la competición europea.

No faltaron sorpresas en los partidos de ida de los octavos de final de la Champions, entre ellas las victorias del Galatasaray contra el Liverpool (1-0) o la del invencible Bodø/Glimt contra el Sporting Club (3-0). Sorprendentes también los empates del FC Barcelona contra el Newcastle en St. James' Park (1-1) o del Arsenal contra el Bayer Leverkusen en Alemania (1-1).

NEWCASTLE (United Kingdom), 10/03/2026.- Ronald Araujo of Barcelona gestures during the UEFA Champions League Round of 16 first leg match between Newcastle United and FC Barcelona, in Newcastle, Britain, 10 March 2026. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Ronald Araujo, jugador del FC Barcelona, en el partido contra el Newcastle / ADAM VAUGHAN / EFE

Más fácil parece tenerlo el Real Madrid, que consiguió una sonora goleada contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu (3-0). Panorama plácido el que se presenta también para el Atlético de Madrid, que ganó al Tottenham en el Metropolitano (5-2), y se esperan trámites para el Bayern de Múnich contra el Atalanta (1-6) o para el PSG ante el Chelsea (5-2).

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Este martes llegó el turno para las cuatro primeras eliminatorias de octavos de final, donde destaca la visita del Real Madrid al Etihad para conseguir su billete a cuartos de final de la Champions. Unas horas antes, el Sporting Club de Portugal puso fin al sueño del Bodø Glimt tras remontar el 3-0 del partido de ida. El turno del FC Barcelona y del Atlético de Madrid llegará el miércoles, con el partido de los azulgranas que se disputará en una hora poco habitual en el Spotify Camp Nou a las 18:45h.

Los resultados de los octavos de la Champions League

Ida

Martes, 10 de marzo

  • Galatasaray - Liverpool: 1-0
  • Atalanta - Bayern de Múnich: 1-6
  • Atlético de Madrid - Tottenham: 5-2
  • Newcastle - FC Barcelona: 1-1

Miércoles, 11 de marzo

  • Bayer Leverkusen - Arsenal: 1-1
  • Bodø/Glimt - Sporting CP: 3-0
  • PSG - Chelsea: 5-2
  • Real Madrid - Manchester City: 3-0

Vuelta

Martes, 17 de marzo

  • Sporting CP - Bodø/Glimt: 5-0 (Resultado Global: 5-3)
  • Arsenal - Bayer Leverkusen: 21:00 horas (CET)
  • Chelsea - PSG: 21:00 horas (CET)
  • Manchester City - Real Madrid: 21:00 horas (CET)

Miércoles, 18 de marzo

  • FC Barcelona - Newcastle: 18:45 horas (CET)
  • Bayern de Múnich - Atalanta: 21:00 horas (CET)
  • Tottenham - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CET)
  • Liverpool - Galatasaray: 21:00 horas (CET)

El cuadro final de la Champions League en cuartos

  • PSG o Chelsea vs Galatasaray o Liverpool
  • Real Madrid o Manchester City vs Atalanta o Bayern de Múnich
  • Newcastle o FC Barcelona vs Atlético de Madrid o Tottenham
  • Sporting CP vs Bayer Leverkusen o Arsenal

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