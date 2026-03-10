Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CHAMPIONS LEAGUE

Así está el cuadro de la Champions League en octavos: resultados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético en cuartos

Así queda el cuadro de la Champions League en octavos con los horarios de la eliminatoria

Así queda el cuadro de la Champions League en octavos con los horarios de la eliminatoria / Marc Creus

Alberto Teruel

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La Champions League ya ha dado el pistoletazo de salida a una nueva ronda eliminatoria. Con la ida de los octavos de final en juego, cada vez queda menos para conocer la identidad de los ocho equipos que conseguirán el billete hacia los cuartos de final de la máxima competición europea.

Los octavos de final de la Champions League están formados por los ocho mejores clasificados de la fase liga y los ocho equipos que accedieron al cuadro final vía playoffs. FC Barcelona, Real Madrid y Atlético son los tres representantes españoles forman parte de este elenco final.

Los encargados de inaugurar la presente ronda de la máxima competición europea fueron Galatasaray y Liverpool, en un duelo en el que la balanza se inclinó a favor de los turcos gracias al solitario tanto de Mario Lemina.

Victor Osimhen, '9' del Galatasaray

Victor Osimhen, '9' del Galatasaray / PETER POWELL / EFE

Los resultados de los octavos de la Champions League

Ida

Martes, 10 de marzo

  • Galatasaray - Liverpool: 1-0
  • Atalanta - Bayern de Múnich: 21:00 horas (CET)
  • Atlético de Madrid - Tottenham: 21:00 horas (CET)
  • Newcastle - FC Barcelona: 21:00 horas (CET)

Miércoles, 11 de marzo

  • Bayer Leverkusen - Arsenal: 18:45 horas (CET)
  • Bodø/Glimt - Sporting CP: 21:00 horas (CET)
  • PSG - Chelsea: 21:00 horas (CET)
  • Real Madrid - Manchester City: 21:00 horas (CET)

Vuelta

Martes, 17 de marzo

  • Sporting CP - Bodø/Glimt: 18:45 horas (CET)
  • Arsenal - Bayer Leverkusen: 21:00 horas (CET)
  • Chelsea - PSG: 21:00 horas (CET)
  • Manchester City - Real Madrid: 21:00 horas (CET)

Miércoles, 18 de marzo

  • FC Barcelona - Newcastle: 18:45 horas (CET)
  • Bayern de Múnich - Atalanta: 21:00 horas (CET)
  • Tottenham - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CET)
  • Liverpool - Galatasaray: 21:00 horas (CET)

El cuadro final de la Champions League en cuartos

  • PSG o Chelsea vs Galatasaray o Liverpool
  • Real Madrid o Manchester City vs Atalanta o Bayern de Múnich
  • Newcastle o FC Barcelona vs Atlético de Madrid o Tottenham
  • Bodø/Glimt o Sporting CP vs Bayer Leverkusen o Arsenal

