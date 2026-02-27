Champions League
Así queda el cuadro de la Champions League en octavos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
Consulta los emparejamientos de la Champions League en octavos y el camino de los 16 equipos hacia la final de Budapest
La Champions League entra de lleno en su fase final. Una vez celebrado el sorteo y confeccionado el cuadro final de la competición, los 16 equipos todavía en pie han conocido su camino hacia la gran final de Budapest.
Los octavos de final, igual que los cuartos y las semifinales, se disputarán a doble partido. Esta ronda está formada por los 8 equipos mejor clasificados de la fase liga y los 8 que sellaron su pase en los playoffs, ronda que enfrentó a los conjuntos que terminaron la primera fase entre la 9ª y la 24ª posición.
Los 8 primeros clasificados, entre los que se encuentra el FC Barcelona, parten con ventaja en los octavos. Gracias a su buen rendimiento en la fase liga, disputarán la vuelta de los octavos de final en casa. Diferente suerte han corrido Real Madrid y Atlético, que se tendrán que desplazar para sellar su billete hacia la siguiente ronda
Todos los emparejamientos en octavos de final de la Champions
- Real Madrid vs Manchester City
- Bodø/Glimt vs Sporting CP
- PSG vs Chelsea
- Newcastle vs FC Barcelona
- Galatasaray vs Liverpool
- Atlético de Madrid vs Tottenham
- Atalantavs Bayern de Múnich
- Bayer Leverkusen vs Arsenal
El cuadro final de la Champions League
¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League?
La ida de los octavos de final de la Champions League se disputará entre el 10 y el 11 de marzo, mientras que la vuelta tendrá lugar entre el 17 y el 18 de marzo.
Esta ronda eliminatoria se disputará, como el resto, a doble partido, y los equipos que clasificaron directamente a octavos de final afrontan el decisivo partido de vuelta como locales.
