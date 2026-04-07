Así está el cuadro de la Champions League en cuartos: resultados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético en semifinales

La Champions League vuelve a escena con la disputa de los cuartos de final. A lo largo de la próxima semana, los ocho equipos todavía en pie en la máxima competición europea medirán sus fuerzas en busca de los cuatro billetes en juego hacia las semifinales.

La antepenúltima ronda del torneo está formada por la élite del Viejo Continente, en el que destaca la presencia de tres representantes del fútbol español. El Real Madrid, que mide sus fuerzas ante el temible Bayern de Múnich, y FC Barcelona y Atlético Madrid, que se jugarán entre ellos el pase hacia la penúltima ronda del torneo.

Los octavos de final de la Champions League están formados por los ocho mejores clasificados de la fase liga y los ocho equipos que accedieron al cuadro final vía playoffs. FC Barcelona, Real Madrid y Atlético son los tres representantes españoles forman parte de este elenco final.

Los encargados de inaugurar la presente ronda de la máxima competición europea fueron inaugurados por Real Madrid y Bayern de Múnich. La balanza se inclinó a favor de los bávaros en el primer asalto, aunque el tanto de Mbappé en el tramo final deja las espadas en todo lo alto de cara al decisivo partido de vuelta.

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Vinicius, ante Neuer, durante el Real Madrid - Bayern. / Juanjo Martín / EFE

En paralelo al duelo estelar entre bávaros y blancos se enfrentaron Sporting CP y Arsenal, los posibles rivales de Barça o Atlético en semifinales. El primer asalto de la eliminatoria entre portugueses e ingleses se saldó con una victoria por la mínima de los segundos, por lo que todo queda abierto de cara a la vuelta.

Los resultados de los cuartos de la Champions League

Ida Martes, 7 de abril Real Madrid - Bayern de Múnich: 1-2

Sporting CP - Arsenal: 0-1 Miércoles, 8 de abril FC Barcelona - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CET)

PSG - Liverpool: 21:00 horas (CET)

Vuelta Martes, 14 de abril Atlético de Madrid - FC Barcelona: 21:00 horas (CET)

Liverpool - PSG: 21:00 horas (CET) Miércoles, 15 de abril Bayern de Múnich - Real Madrid: 21:00 horas (CET)

Arsenal - Sporting CP: 21:00 horas (CET)

El cuadro final de la Champions League en semifinales