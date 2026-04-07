CHAMPIONS LEAGUE
Así está el cuadro de la Champions League en cuartos: resultados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético en semifinales
Consulta cómo está ahora mismo el cuadro final de la Champions League, con los resultados de Barcelona, Real Madrid y Atlético en los cuartos y su camino hacia la final
La Champions League vuelve a escena con la disputa de los cuartos de final. A lo largo de la próxima semana, los ocho equipos todavía en pie en la máxima competición europea medirán sus fuerzas en busca de los cuatro billetes en juego hacia las semifinales.
La antepenúltima ronda del torneo está formada por la élite del Viejo Continente, en el que destaca la presencia de tres representantes del fútbol español. El Real Madrid, que mide sus fuerzas ante el temible Bayern de Múnich, y FC Barcelona y Atlético Madrid, que se jugarán entre ellos el pase hacia la penúltima ronda del torneo.
Los octavos de final de la Champions League están formados por los ocho mejores clasificados de la fase liga y los ocho equipos que accedieron al cuadro final vía playoffs. FC Barcelona, Real Madrid y Atlético son los tres representantes españoles forman parte de este elenco final.
Los encargados de inaugurar la presente ronda de la máxima competición europea fueron inaugurados por Real Madrid y Bayern de Múnich. La balanza se inclinó a favor de los bávaros en el primer asalto, aunque el tanto de Mbappé en el tramo final deja las espadas en todo lo alto de cara al decisivo partido de vuelta.
En paralelo al duelo estelar entre bávaros y blancos se enfrentaron Sporting CP y Arsenal, los posibles rivales de Barça o Atlético en semifinales. El primer asalto de la eliminatoria entre portugueses e ingleses se saldó con una victoria por la mínima de los segundos, por lo que todo queda abierto de cara a la vuelta.
Los resultados de los cuartos de la Champions League
Ida
Martes, 7 de abril
- Real Madrid - Bayern de Múnich: 1-2
- Sporting CP - Arsenal: 0-1
Miércoles, 8 de abril
- FC Barcelona - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CET)
- PSG - Liverpool: 21:00 horas (CET)
Vuelta
Martes, 14 de abril
- Atlético de Madrid - FC Barcelona: 21:00 horas (CET)
- Liverpool - PSG: 21:00 horas (CET)
Miércoles, 15 de abril
- Bayern de Múnich - Real Madrid: 21:00 horas (CET)
- Arsenal - Sporting CP: 21:00 horas (CET)
El cuadro final de la Champions League en semifinales
- PSG o Liverpool vs Real Madrid o Bayern de Múnich
- FC Barcelona o Atlético de Madrid vs Sporting CP o Arsenal
- Se confirma la mala noticia para Flick con De Jong en la Champions League
- Las dos ventas que planifica el Barça para verano
- Oficial: Bernardo Silva se marchará del City a final de temporada
- Deco avisa al Inter: o rebaja por Bastoni o irá a por Lucumí
- Alfredo Santaelena, sobre el FC Barcelona-Atlético de Champions: 'A este Atleti le pido que sea valiente
- Alarma para el Barça en la Champions League: 4 apercibidos de sanción
- El Atlético recupera a su Pedri para la Champions
- El deseo de Pablo Torre con el Barça: 'Ojalá poder volver en un futuro