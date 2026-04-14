Cuadro de la Champions League en cuartos: cruces de semifinales, rivales de Atlético y Real Madrid y fechas

La Champions League 2025/26 vuelve a escena con la disputa de los partidos de vuelta de los cuartos de final. Ha llegado el momento de la verdad, donde solamente serán cuatro los equipos que conseguirán los preciados billetes a semifinales de la máxima competición europea para seguir adelante con su sueño de levantar el trofeo en Budapest.

Este martes arrancó la acción en los cuartos de final de la Champions League con dos eliminatorias de enorme calibre que definirán a los dos primeros semifinalistas de la competición. En la primera, el FC Barcelona cayó eliminado en el Metropolitano y no pudo remontar el 0-2 recibido en el Spotify Camp Nou ante un Atlético que tenía todas las de ganar; en la segunda, el PSG vistió Anfield tras el 2-0 conseguido en la ida y ganó para pasar a semifinales.

Lamine Yamal celebra un gol con el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una vez definidos los dos primeros semifinalistas de la competición, este miércoles llegará el turno de las dos eliminatorias restantes. La que más atención atraerá será el Bayern de Múnich - Real Madrid con los blancos en busca de un auténtico milagro en el Allianz tras caer 1-2 en el Santiago Bernabéu. Más fácil lo debería tener el Arsenal, que llega al Emirates 1-0 por delante y con el convencimiento de que solamente una catástrofe permitiría al Sporting de Portugal remontar la eliminatoria.

Las semifinales de la Champions League se disputarán en dos semanas: del 28 al 29 de abril los partidos de vuelta, del 5 al 6 de mayo los de vuelta. Los equipos ya saben qué equipos podrían encontrarse en su hipotético camino a la final en el Puskás Aréna de Budapest, en Hungría, que albergará la final de la máxima competición europea el 30 de mayo

Los partidos de vuelta de cuartos de la Champions League

Martes, 14 de abril Atlético de Madrid - FC Barcelona: 1-2 (Resultado Global: 3-2)

Liverpool - PSG: 0-1 (Resultado Global: 0-3) Miércoles, 15 de abril Bayern de Múnich - Real Madrid: 21:00 horas (CET)

Arsenal - Sporting CP: 21:00 horas (CET)

El cuadro final de la Champions League en semifinales