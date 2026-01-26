El CTA presume: hasta tres árbitros españoles para la última jornada de la Champions

Los italianos Davide Massa y Maurizio Mariani dirigirán los partidos Benfica-Real Madrid y Atlético de Madrid-Bodo Glimt, de la última jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, mientras que el Barcelona-Copenhague lo arbitrará el francés Benoit Bastien y el Athletic-Sporting el alemán Felix Zwayer.

Massa, de 44 años e internacional desde 2014, estará auxiliado en las bandas del estadio de La Luz por Filippo Meli y Stefano Alassio; el cuarto árbitro será Luca Pairetto; y en el VAR estarán Marco di Bello y Gianluca Aureliano.

Será la segunda vez que diriga al Real Madrid tras dirigir el encuentro de vuelta de los octavos de final de la campaña 2023/24 ante el RB Leipzig (1-1).

Mariani contará en el Metropolitano con Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como jueces de línea; el cuarto árbitro será Matteo Marchetti; y en el VAR oficiarán Michael Fabbri y Federico La Penna.

El colegiado romano, de 43 años e internacional desde 2019, ya dirigió al conjunto del argentino Diego Pablo Simeone el pasado 17 de septiembre en la derrota contra el Liverpool en Anfield por 3-2.

Bastien contará en las bandas del Camp Nou en el Barcelona-Copenhague con Hicham Zakrani y Aurelien Berthomieu; el cuarto árbitro será Thomas Leonard y en el VAR estarán los belgas Bram van Driessche y Bert Put.

El árbitro de Epinal, de 42 años e internacional desde 2014, dirigió la ida de los octavos de la Liga Europa 2021-22 ante el Galatasaray (0-0).

Zwayer, por su parte, pitará en San Mamés auxiliado en las bandas Robert Kempter y Christian Dietz; con Florian Badstubner como cuarto árbitro, y con Bastian Dankert y Pascal Muller en la sala VOR. Volverá al coliseo bilbaino tras dirigir la pasada Liga Europa entre el Tottenham y el Manchester United.

Asimismo, el partido Bayer Leverkusen-Villarreal será arbitrado por el noruego Espen Eskas noruego, auxiliado por Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin en las bandas; y en el VAR por el inglés Michael Salisbury y el escocés Andrew Dallas.

Por otro lado, Alejandro José Hernández dirigirá el Manchester City-Galatasaray con José Luis Munuera como cuarto árbitro y Carlos del Cerro en el VAR; Jesus Gil pitará el Eintracht Fráncfort-Tottenham con Francisco José Hernández como cuarto colegiado y en el VAR estarán Guillermo Cuadra y Valentín Gómez; José María Sánchez oficiará en el Mónaco-Juventus con Mateo Busquets en la banda y para la sala VOR han sido designados César Soto y el portugués André Narciso.