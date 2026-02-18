CHAMPIONS LEAGUE
Así están los cruces de los playoffs de la Champions: resultados y posibles rivales de Real Madrid, Barça y Atlético
Consulta cómo está ahora mismo el cuadro final de la Champions League, con los emparejamientos de Real Madrid y Atlético en los playoffs y los posibles rivales del Barcelona en octavos
La Champions League ya ha dado el pistoletazo de salida a su fase eliminatoria. Con la ida de los playoffs en juego, cada vez queda menos para conocer la identidad de los ocho equipos que completarán el elenco de participantes de los octavos de final de la máxima competición europea.
Los playoffs de la Champions League, ronda que se disputa desde la edición anterior, están formados por los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª posición de la clasificación. Entre ellos figuran Real Madrid y Atlético, ambos privados de la posibilidad de acceder al top-8 por culpa de sus respectivas derrotas en la última jornada. La posición final de los dos equipos de la capital española, 9o y 14o respectivamente, les permite afrontar el decisivo partido de vuelta con el factor campo a su favor.
El primero de los representantes españoles en salir a escena fue el Real Madrid, que dio un paso de gigante en la eliminatoria al imponerse ante el Benfica en Da Luz (0-1). El solitario tanto de Vinicius Jr. permite a los blancos afrontar el decisivo partido de vuelta con cierto margen de error, aunque este sea mínimo. Victoria aplastante del Galatasaray contra la Juventus (5-2), una más justa del PSG contra el Mónaco (2-3) y triunfo contundente del Dortmund contra el Atalanta (2-0).
Este miércoles llegó el turno para los cuatro partidos restantes. En el primer turno, el Newcastle pasó por encima del Qarabag (1-6) y pone tierra de por medio en su eliminatoria. Victoria sin contemplaciones del Leverkusen contra el Olympiakos (0-2), empate sorprendente del Atlético contra el Brujas (3-3) y triunfo de época del Bodo Glimt contra el Inter (3-1).
Los resultados de los playoffs de la Champions League
Ida
Martes, 17 de febrero
- Galatasaray - Juventus: 5-2
- Mónaco - PSG: 2-3
- Borussia Dortmund - Atalanta: 2-0
- Benfica - Real Madrid: 0-1
Miércoles, 18 de febrero
- Qarabag - Newcastle: 1-6
- Brujas - Atlético de Madrid: 3-3
- Bodo/Glimt - Inter: 3-1
- Olympiacos - Bayer Leverkusen: 0-2
Vuelta
Martes, 24 de febrero
- Atlético de Madrid - Brujas: 18:45 horas (CET)
- Newcastle - Qarabag : 21:00 horas (CET)
- Inter - Bodo/Glimt: 21:00 horas (CET)
- Bayer Leverkusen - Olympiacos: 21:00 horas (CET)
Miércoles, 25 de febrero
- Atalanta - Borussia Dortmund: 18:45 horas (CET)
- PSG - Mónaco: 21:00 horas (CET)
- Juventus - Galatasaray: 21:00 horas (CET)
- Real Madrid - Benfica: 21:00 horas (CET)
El posible cuadro final de la Champions League en octavos
- Arsenal o Bayern Múnich vs ganador Borussia Dortmund - Atalanta u Olympiacos - Bayer Leverkusen
- Liverpool o Tottenham vs ganador Galatasaray - Juventus o Brujas - Atlético de Madrid
- FC Barcelona o Chelsea vs ganador Mónaco - PSG o Qarabag - Newcastle
- Sporting de Portugal o Manchester City vs ganador Benfica - Real Madrid o Bodo/Glimt - Inter
- Míchel, sobre el Girona - Barça: 'Si Lamine juega con nuestra camiseta, mejor
- La Real Sociedad se pronuncia tras los penaltis: 'Difícilmente se habrían pitado en la otra área
- La Ligue 1 elige a Endrick: de suplente en el Madrid a ídolo en el Lyon
- Vinicius: 'La comida la llevo bien, el problema para mí son los dulces. Yo ceno, pasan dos horas jugando a la play y ya tengo hambre. Me salva la piña
- La opinión de Maldini sobre los dos penaltis a favor del Real Madrid ante la Real Sociedad
- Benfica - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV, online y en directo
- Las redes estallan tras la narración de Juan Carlos Rivero: 'Es una ofensa para cualquier aficionado
- ¿Vía libre para Lamine Yamal?