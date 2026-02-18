Así están los cruces de los playoffs de la Champions: resultados y posibles rivales de Real Madrid, Barça y Atlético

La Champions League ya ha dado el pistoletazo de salida a su fase eliminatoria. Con la ida de los playoffs en juego, cada vez queda menos para conocer la identidad de los ocho equipos que completarán el elenco de participantes de los octavos de final de la máxima competición europea.

Los playoffs de la Champions League, ronda que se disputa desde la edición anterior, están formados por los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª posición de la clasificación. Entre ellos figuran Real Madrid y Atlético, ambos privados de la posibilidad de acceder al top-8 por culpa de sus respectivas derrotas en la última jornada. La posición final de los dos equipos de la capital española, 9o y 14o respectivamente, les permite afrontar el decisivo partido de vuelta con el factor campo a su favor.

El primero de los representantes españoles en salir a escena fue el Real Madrid, que dio un paso de gigante en la eliminatoria al imponerse ante el Benfica en Da Luz (0-1). El solitario tanto de Vinicius Jr. permite a los blancos afrontar el decisivo partido de vuelta con cierto margen de error, aunque este sea mínimo. Victoria aplastante del Galatasaray contra la Juventus (5-2), una más justa del PSG contra el Mónaco (2-3) y triunfo contundente del Dortmund contra el Atalanta (2-0).

Noticias relacionadas

Vinicius se queja al colegiado del encuentro Benfica-Madrid / JOSE SENA GOULAO

Este miércoles llegó el turno para los cuatro partidos restantes. En el primer turno, el Newcastle pasó por encima del Qarabag (1-6) y pone tierra de por medio en su eliminatoria. Victoria sin contemplaciones del Leverkusen contra el Olympiakos (0-2), empate sorprendente del Atlético contra el Brujas (3-3) y triunfo de época del Bodo Glimt contra el Inter (3-1).

Los resultados de los playoffs de la Champions League

Ida Martes, 17 de febrero Galatasaray - Juventus: 5-2

Mónaco - PSG: 2-3

Borussia Dortmund - Atalanta: 2-0

Benfica - Real Madrid: 0-1 Miércoles, 18 de febrero Qarabag - Newcastle: 1-6

Brujas - Atlético de Madrid : 3-3

: 3-3 Bodo/Glimt - Inter: 3-1

Olympiacos - Bayer Leverkusen: 0-2

Vuelta Martes, 24 de febrero Atlético de Madrid - Brujas: 18:45 horas (CET)

Brujas: 18:45 horas (CET) Newcastle - Qarabag : 21:00 horas (CET)

Inter - Bodo/Glimt: 21:00 horas (CET)

Bayer Leverkusen - Olympiacos: 21:00 horas (CET) Miércoles, 25 de febrero Atalanta - Borussia Dortmund: 18:45 horas (CET)

PSG - Mónaco: 21:00 horas (CET)

Juventus - Galatasaray: 21:00 horas (CET)

Real Madrid - Benfica: 21:00 horas (CET)

El posible cuadro final de la Champions League en octavos