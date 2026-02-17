Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Benfica - Real MadridPrestianni ViniciusRival Barcelona ChampionsRacismo ViniciusMónaco - PSGProtocolo AntirracistaCruces ChampionsCTACuándo juega AlcarazMultichampionsChampions hoyRaphinhaPedri HotelVuelta Benfica - MadridIturraldeLaportaMíchelLesión Eric GarciaVuelta PedriFlickReal MadridAlcarazBarça VARMaldiniLesión DembéléEstrada FernándezRed BullAston MartinTest F1Nico WilliamsNadal AlcarazClasificación LaLigaClasificación UAE TourClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaCalendario F1BonolotoPablo LlopisDónde ver Mundial 2026Gobierno cáncer
instagramlinkedin

CHAMPIONS LEAGUE

Así están los cruces de los playoffs de la Champions: resultados y posibles rivales de Real Madrid, Barça y Atlético

Consulta cómo está ahora mismo el cuadro final de la Champions League, con los emparejamientos de Real Madrid y Atlético en los playoffs y los posibles rivales del Barcelona en octavos

Así quedan los cruces de los playoffs de la Champions League

Así quedan los cruces de los playoffs de la Champions League / Marc Creus

Alberto Teruel

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La Champions League ya ha dado el pistoletazo de salida a su fase eliminatoria. Con la ida de los playoffs en juego, cada vez queda menos para conocer la identidad de los ocho equipos que completarán el elenco de participantes de los octavos de final de la máxima competición europea.

Los playoffs de la Champions League, ronda que se disputa desde la edición anterior, están formados por los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª posición de la clasificación. Entre ellos figuran Real Madrid y Atlético, ambos privados de la posibilidad de acceder al top-8 por culpa de sus respectivas derrotas en la última jornada. La posición final de los dos equipos de la capital española, 9o y 14o respectivamente, les permite afrontar el decisivo partido de vuelta con el factor campo a su favor.

Noticias relacionadas

El primero de los representantes españoles en salir a escena fue el Real Madrid, que dio un paso de gigante en la eliminatoria al imponerse ante el Benfica en Da Luz (0-1). El solitario tanto de Vinicius Jr. permite a los blancos afrontar el decisivo partido de vuelta con cierto margen de error, aunque este sea mínimo.

Vinicius, en el partido ante el Benfica

Vinicius, en el partido ante el Benfica / Associated Press/LaPresse

Los resultados de los playoffs de la Champions League

Ida

Martes, 17 de febrero

  • Galatasaray - Juventus: 5-2
  • Mónaco - PSG: 2-3
  • Borussia Dortmund - Atalanta: 2-0
  • Benfica - Real Madrid: 0-1

Miércoles, 18 de febrero

  • Qarabag - Newcastle: 18:45 horas (CET)
  • Brujas - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CET)
  • Bodo/Glimt - Inter: 21:00 horas (CET)
  • Olympiacos - Bayer Leverkusen: 21:00 horas (CET)

Vuelta

Martes, 24 de febrero

  • Atlético de Madrid - Brujas: 18:45 horas (CET)
  • Newcastle - Qarabag : 21:00 horas (CET)
  • Inter - Bodo/Glimt: 21:00 horas (CET)
  • Bayer Leverkusen - Olympiacos: 21:00 horas (CET)

Miércoles, 25 de febrero

  • Atalanta - Borussia Dortmund: 18:45 horas (CET)
  • PSG - Mónaco: 21:00 horas (CET)
  • Juventus - Galatasaray: 21:00 horas (CET)
  • Real Madrid - Benfica: 21:00 horas (CET)

El posible cuadro final de la Champions League en octavos

  • Arsenal o Bayern Múnich vs ganador Borussia Dortmund - Atalanta u Olympiacos - Bayer Leverkusen
  • Liverpool o Tottenham vs ganador Galatasaray - Juventus o Brujas - Atlético de Madrid
  • FC Barcelona o Chelsea vs ganador Mónaco - PSG o Qarabag - Newcastle
  • Sporting de Portugal o Manchester City vs ganador Benfica - Real Madrid o Bodo/Glimt - Inter

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL