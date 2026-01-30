Así quedan los cruces de los playoffs de la Champions League: cuadro, fechas y rivales de Real Madrid y Atlético

La Champions League da el paso definitivo hacia su pase final. Una vez celebrado el sorteo de los playoffs, los 16 equipos que forman parte de esta primera ronda eliminatoria han conocido a su próximo rival en busca de los billetes restantes para los octavos de final.

Los playoffs de la Champions League, ronda que se disputa desde la edición anterior, están formados por los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª posición de la clasificación. Entre ellos figuran Real Madrid y Atlético, ambos privados de la posibilidad de acceder al top-8 por culpa de sus respectivas derrotas en la última jornada. La posición final de los dos equipos de la capital española, 9o y 14o respectivamente, les permite afrontar el decisivo partido de vuelta con el factor campo a su favor.

Una vez cierre el telón de los playoffs, los ocho ganadores de las eliminatorias se unirán a los ocho equipos ya clasificados en el cuadro final de la competición. Entre los agraciados que consiguieron el acceso directo destaca el FC Barcelona, único representante español en este selecto grupo.

¿Cómo quedan los cruces en los playoffs de la Champions League?

Playoffs Benfica - Real Madrid

Bodo/Glimt - Inter

Mónaco - PSG

Qarabag - Newcastle

Galatasaray - Juventus

Brujas - Atlético

Borussia Dortmund - Atalanta

Olympiacos - Bayer Leverkusen Octavos de final Arsenal o Bayern Múnich vs ganador Borussia Dortmund - Atalanta u Olympiacos - Bayer Leverkusen

Liverpool o Tottenham vs ganador Galatasaray - Juventus o Brujas - Atlético de Madrid

FC Barcelona o Chelsea vs ganador Mónaco - PSG o Qarabag - Newcastle

Sporting de Portugal o Manchester City vs ganador Benfica - Real Madrid o Bodo/Glimt - Inter

¿CUÁNDO SE JUEGAN LOS PLAYOFFS DE LA CHAMPIONS?

La ida de los playoffs de la Champions League se disputará entre el 17 y el 18 de febrero, mientras que la vuelta tendrá lugar entre el 24 y el 25 de febrero.

Los equipos que terminaron mejor clasificados en la fase liga disputarán el partido de ida como visitantes, lo que propicia que puedan disputar la decisiva vuelta como locales.