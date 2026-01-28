Así quedan los cruces de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético

Una vez cerrado el telón de la fase liga con la disputa de una última jornada tan frenética como emocionante, la Champions League da paso a su fase final. De los 36 participantes que iniciaron su andadura en la presente edición, 8 ya están clasificados directamente para octavos, 16 se jugarán el pase en un play-off a doble partido, y 12 han quedado eliminados.

Entre los ocho equipos que han certificado su pase a octavos de forma directa, destaca la presencia de un representante del fútbol español. El FC Barcelona termina la fase liga como quinto clasificado (16 puntos y diferencia de goles de +7) después de hacer los deberes contra el Copenhague.

Las ocho posiciones restantes se definirán en el playoff, eliminatoria que enfrentará a los equipos que han terminado entre la 9ª y la 24ª posición. En este grupo se encuentran tanto el Real Madrid como el Atético de Madrid, que cayeron derrotados en la última jornada ante Benfica y Bodo/Glimt respectivamente.

Entre los 12 equipos eliminados destaca la presencia del Villarreal. Los 'groguets', que están cuajando una gran temporada en el campeonato doméstico, han realizado un 'papelón' en Europa, despudiéndose de la Champions con un único punto y siete derrotas.

Así quedan los cruces de la fase final de la Champions League / Marc Creus

¿Cómo quedan los cruces en octavos y en los playoffs de la Champions League?

Playoffs Real Madrid o Inter vs Bodo/Glimt o Benfica (9º/10º - 23º/24º)

o Inter vs o Benfica (9º/10º - 23º/24º) PSG o Newcastle vs Mónaco o Qarabag (11º/12º - 21º/22º)

Juventus o Atlético de Madrid vs Brujas o Galatasaray (13º/14º - 19º/20º)

vs Brujas o Galatasaray (13º/14º - 19º/20º) Atalanta o Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund u Olympiacos (15º/16º - 17º/18º) Octavos de final Arsenal o Bayern Múnich vs ganador Atalanta o Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund o Benfica (1º/2º vs Ganadores 15º/16º - 17º/18º)

vs ganador Atalanta o Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund o Benfica (1º/2º vs Ganadores 15º/16º - 17º/18º) Liverpool o Tottenham vs ganador Juventus o Atlético de Madrid vs Brujas o Galatasaray (3º/4º vs Ganadores 13º/14º - 19º/20º)

vs Brujas o Galatasaray (3º/4º vs Ganadores 13º/14º - 19º/20º) FC Barcelona o Chelsea vs ganador PSG o Newcastle vs Mónaco o Qarabag (5º/6º vs Ganadores 11º/12º - 21º/22º)

o Chelsea vs ganador PSG o Newcastle vs Mónaco o Qarabag (5º/6º vs Ganadores 11º/12º - 21º/22º) Sporting de Portugal o Manchester City vs ganador Real Madrid o Inter vs Bodo/Glimt u Olympique de Marsella (7º/8º vs Ganadores 9º/10º - 23º/24º)

¿Cómo ha quedado la clasificación de la fase liga de la Champions League?

¿Cuál es el formato de los playoffs de la Champions League?

Una vez finalizada la fase liga, la Champions da paso a las rondas eliminatorias. Antes del pistoletazo de salida de los octavos de final, los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª se enfrentarán entre ellos en una eliminatoria en busca de los últimos ocho billetes en juego.

Los emparejamientos están condicionados por la posición en la que cada equipo termina la fase liga, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Por ejemplo, el noveno clasificado sabe de antemano que se enfrentará a 23º o al 24º.

Los participantes quedarán divididos en dos bombos: los cabezas de serie (del 9º al 16º) y los no cabezas de serie (del 17º al 24º). La diferencia entre unos y otros es que los cabezas de serie disputarán la ida como visitantes y la vuelta como locales.

Los primeros enfrentamientos se conocerán oficialmente apenas unos días después del final de la fase liga. El 30 de enero, a las 12:00 horas (CET), se celebrará el sorteo de los playoffs.

