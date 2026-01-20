Así estarían los cruces de la Champions League: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid

La Champions League se prepara para afrontar el final de su fase liga, y el destino de los 36 participantes involucrados en la competición cada vez parece más claro. Alcanzado el ecuador de la jornada 7, algunos equipos han dejado el objetivo de acceder a la siguiente ronda prácticamente visto para sentencia, mientras que otros comienzan a hacerse a la idea de que su paso por Europa finalizará el próximo mes de enero.

El revolucionario cambio de formato aplicado desde la edición anterior propicia que, de los 36 equipos que participan en la competición, sólo 8 puedan acceder directamente a octavos. Otros 16 se jugarán las plazas restantes en un play-off, mientras que los 12 últimos clasificados quedarán eliminados de manera directa.

Entre el prestigioso grupo de 8 equipos que accederían de manera directa a los octavos de final destaca la presencia de un equipo español: el Real Madrid. La goleada del conjunto blanco al Mónaco (6-1) afianza su posición de fuerza en la clasificación, dónde ahora ocupan la tercera posición con un importante colchón de +10 goles.

El Real Madrid acaricia el pase a octavos de final de la Champions / EFE

Los 8 billetes restantes se definirán en el playoff, eliminatoria que enfrentará a los equipos que han terminado entre la 9ª y la 24ª posición. En este grupo se encuentran Barça y Atlético, décimo y decimoquinto clasificados respectivamente, aunque ambos con un partido menos y la posibilidad de mejorar sensiblemente su posición. La otra cara de la moneda la protagonizan Athletic (31º) y Villarreal (35º), ambos hundidos en la zona de eliminación directa.

¿Cómo está la clasificación de la fase liga de la Champions League tras la jornada 7?

¿Cómo están los cruces de la fase final de la Champions League durante la jornada 7?

Playoffs Inter o Atlético de Madrid vs Nápoles o Copenhague (9º/10º - 23º/24º)

vs Nápoles o Copenhague (9º/10º - 23º/24º) Liverpool o Borussia Dortmund vs PSV u Olympiacos (11º/12º - 21º/22º)

Newcastle o Chelsea vs Bayer Leverkusen o Mónaco (13º/14º - 19º/20º)

FC Barcelona u Olympique de Marsella vs Juventus o Galatasaray (15º/16º - 17º/18º) Octavos de final Arsenal o Real Madrid vs ganador FC Barcelona u Olympique de Marsella vs Juventus o Galatasaray (1º/2º vs Ganadores 15º/16º - 17º/18º)

vs ganador u Olympique de Marsella vs Juventus o Galatasaray (1º/2º vs Ganadores 15º/16º - 17º/18º) Bayern Múnich o Tottenham vs ganador Newcastle o Chelsea vs Bayer Leverkusen o Mónaco (3º/4º vs Ganadores 13º/14º - 19º/20º)

PSG o Sporting CP vs ganador Liverpool o Borussia Dortmund vs PSV u Olympiacos (5º/6º vs Ganadores 11º/12º - 21º/22º)

Manchester City o Atalanta vs ganador Inter o Atlético de Madrid vs Nápoles o Copenhague (7º/8º vs Ganadores 9º/10º - 23º/24º)

¿Cuál es el formato de los playoffs de la Champions League?

Una vez finalizada la fase liga, la Champions dará paso a las rondas eliminatorias. Antes del pistoletazo de salida de los octavos de final, los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª se enfrentarán entre ellos en una eliminatoria en busca de los últimos ocho billetes en juego.

Los emparejamientos están condicionados por la posición en la que cada equipo termina la fase liga, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Por ejemplo, el noveno clasificado sabe de antemano que se enfrentará a 23º o al 24º.

Los participantes quedarán divididos en dos bombos: los cabezas de serie (del 9º al 16º) y los no cabezas de serie (del 17º al 24º). La diferencia entre unos y otros es que los cabezas de serie disputarán la ida como visitantes y la vuelta como locales.