Así estarían los cruces de la Champions League: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid

La Champions League sigue avanzando hacia el final de su fase liga, y el destino de los 36 participantes involucrados en la competición cada vez parece más claro. Con la jornada 6 en marcha, algunos equipos han dejado el objetivo de acceder a la siguiente ronda prácticamente visto para sentencia, mientras que otros comienzan a hacerse a la idea de que su paso por Europa finalizará el próximo mes de enero

El revolucionario cambio de formato aplicado desde la edición anterior propicia que, de los 36 equipos que participan en la competición, sólo 8 puedan acceder directamente a octavos. Otros 16 se jugarán las plazas restantes en un play-off, mientras que los 12 últimos clasificados quedarán eliminados de manera directa.

Entre el prestigioso grupo de 8 equipos que accederían de manera directa a los octavos de final destaca la presencia de dos equipos españoles. El Atlético de Madrid (7º) ha asaltado la zona noble después de encadenar tres victorias consecutivas, la última de ellas frente al PSV, mientras que el Real Madrid (6º) se mantiene en las primeras posiciones a pesar de contar con un partido menos.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Julián Álvarez contra el PSV / AP

Los 8 billetes restantes se definirán en el playoff, eliminatoria que enfrentará a los equipos que han terminado entre la 9ª y la 24ª posición. En este grupo figura el Barça, que asciende hasta la decimocuarta posición de la clasificación con 10 puntos gracias a su victoria frente al Eintracht de Frankfurt. La otra cara de la moneda la protagonizan Athletic (28º) y Villarreal (34º), ambos hundidos en la zona de eliminación directa.

Los jugadores del FC Barcelona celebran uno de sus goles contra el Eintracht de Frankfurt / EFE

¿Cómo está la clasificación de la fase liga de la Champions League durante la jornada 6?

¿Cómo quedan los cruces de la fase final de la Champions League durante la jornada 6?

Playoffs Tottenham o Borussia Dortmund vs Juventus o Pafos (9º/10º - 23º/24º)

Chelsea o Manchester City vs Qarabag o Nápoles (11º/12º - 21º/22º)

Sporting CP o FC Barcelona vs PSV o Bayer Leverkusen (13º/14º - 19º/20º)

vs PSV o Bayer Leverkusen (13º/14º - 19º/20º) Newcastle u Olympique de Marsella vs Galatasaray o Mónaco (15º/16º - 17º/18º) Octavos de final Arsenal o Bayern vs ganador Newcastle u Olympique de Marsella vs Galatasaray o Mónaco (1º/2º vs Ganadores 15º/16º - 17º/18º)

(1º/2º vs Ganadores 15º/16º - 17º/18º) Atalanta o PSG vs ganador Sporting CP o FC Barcelona vs PSV o Bayer Leverkusen (3º/4º vs Ganadores 13º/14º - 19º/20º)

vs PSV o Bayer Leverkusen (3º/4º vs Ganadores 13º/14º - 19º/20º) Inter o Real Madrid vs ganador Chelsea o Manchester City vs Qarabag o Nápoles (5º/6º vs Ganadores 11º/12º - 21º/22º)

vs ganador Chelsea o Manchester City vs Qarabag o Nápoles (5º/6º vs Ganadores 11º/12º - 21º/22º) Atlético de Madrid o Liverpool vs ganador Tottenham o Borussia Dortmund vs Juventus o Pafos (7º/8º vs Ganadores 9º/10º - 23º/24º)

¿Cuál es el formato de los playoffs de la Champions League?

Una vez finalizada la fase liga, la Champions dará paso a las rondas eliminatorias. Antes del pistoletazo de salida de los octavos de final, los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª se enfrentarán entre ellos en una eliminatoria en busca de los últimos ocho billetes en juego.

Los emparejamientos están condicionados por la posición en la que cada equipo termina la fase liga, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Por ejemplo, el noveno clasificado sabe de antemano que se enfrentará a 23º o al 24º.

Los participantes quedarán divididos en dos bombos: los cabezas de serie (del 9º al 16º) y los no cabezas de serie (del 17º al 24º). La diferencia entre unos y otros es que los cabezas de serie disputarán la ida como visitantes y la vuelta como locales.