Así estarían los cruces de la Champions League: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid

La Champions League supera el ecuador de su fase liga, y algunos equipos se sitúan a apenas tres partidos de terminar su andadura en la fase liga. La disputa de los primeros partidos de la quinta jornada ha permitido que algunos equipos dejen muy encarrilado el objetivo de acceder a la siguiente ronda, mientras que otros tendrán que remar para revertir su mala situación.

El revolucionario cambio de formato aplicado desde la edición anterior propicia que, de los 36 equipos que participan en la competición, sólo 8 puedan acceder directamente a octavos. Otros 16 se jugarán las plazas restantes en un play-off, mientras que los 12 últimos clasificados quedarán eliminados de manera directa.

Entre el prestigioso grupo de 8 equipos que accederían de manera directa a los octavos de final, ahora mismo no figura ningún representante del fútbol español. Este desolador escenario, sin embargo, podría cambiar este mismo miércoles si el Real Madrid saca adelante su compromiso en el feudo de Olympiacos.

Los 8 billetes restantes se definirán en el playoff, eliminatoria que enfrentará a los equipos que han terminado entre la 9ª y la 24ª posición. En este grupo figuran Real Madrid (9º, 9 puntos) Barça (15º, 7 puntos) y Atlético de Madrid (19º, 6 puntos). La otra cara de la moneda la protagonizan Athletic y Villarreal, ambos hundidos en la zona de eliminación directa.

¿Cómo está la clasificación de la fase liga de la Champions League durante la jornada 5?

¿Cómo quedan los cruces de la fase final de la Champions League tras la jornada 4?

Playoffs Real Madrid o Liverpool vs PSV o Mónaco (9º/10º - 23º/24º)

Galatasaray o Tottenham vs Juventus o Union SG (11º/12º - 21º/22º)

Bayer Leverkusen o Sporting CP vs Olympique de Marsella o Atlético de Madrid (13º/14º - 19º/20º)

(13º/14º - 19º/20º) FC Barcelona o Qarabag vs Atalanta o Nápoles (15º/16º - 17º/18º) Octavos de final Bayern Múnich o Arsenal vs ganador FC Barcelona o Qarabag vs Atalanta o Nápoles (1º/2º vs Ganadores 15º/16º - 17º/18º)

o Qarabag vs Atalanta o Nápoles (1º/2º vs Ganadores 15º/16º - 17º/18º) Inter o Chelsea vs ganador Bayer Leverkusen o Sporting CP vs Olympique de Marsella o Atlético de Madrid (3º/4º vs Ganadores 13º/14º - 19º/20º)

(3º/4º vs Ganadores 13º/14º - 19º/20º) Borussia Dortmund o Manchester City vs ganador Galatasaray o Tottenham vs Juventus o Union SG (5º/6º vs Ganadores 11º/12º - 21º/22º)

PSG o Newcastle vs ganador Real Madrid o Liverpool vs PSV o Mónaco (7º/8º vs Ganadores 9º/10º - 23º/24º)

¿Cuál es el formato de los playoffs de la Champions League?

Una vez finalizada la fase liga, la Champions dará paso a las rondas eliminatorias. Antes del pistoletazo de salida de los octavos de final, los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª se enfrentarán entre ellos en una eliminatoria en busca de los últimos ocho billetes en juego.

Los emparejamientos están condicionados por la posición en la que cada equipo termina la fase liga, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Por ejemplo, el noveno clasificado sabe de antemano que se enfrentará a 23º o al 24º.

Los participantes quedarán divididos en dos bombos: los cabezas de serie (del 9º al 16º) y los no cabezas de serie (del 17º al 24º). La diferencia entre unos y otros es que los cabezas de serie disputarán la ida como visitantes y la vuelta como locales.