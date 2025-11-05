Así estarían los cruces de la Champions League: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid

La Champions League 2025/26 alcanza el ecuador de su fase liga, lo que sitúa a la máxima competición europea a apenas cuatro partidos de su esperada fase eliminatoria. La disputa de las cuatro primeras jornadas ha permitido que algunos equipos dejen muy encarrilado el objetivo de acceder a la siguiente ronda, mientras que otros tendrán que remar para revertir su mala situación.

El revolucionario cambio de formato aplicado desde la edición anterior propicia que, de los 36 equipos que participan en la competición, sólo 8 puedan acceder directamente a octavos. Otros 16 se jugarán las plazas restantes en un play-off, mientras que los 12 últimos clasificados quedarán eliminados de manera directa.

Entre el prestigioso grupo de 8 equipos que accederían de manera directa a los octavos de final, ahora mismo figura 1 representante del fútbol español. A pesar de su derrota ante el Liverpool, el Real Madrid aguanta en esta zona de privilegio, en la que acompaña a gigantes como Bayern, Arsenal, Inter o PSG

Los 8 billetes restantes se definirán en el playoff, eliminatoria que enfrentará a los equipos que han terminado entre la 9ª y la 24ª posición. En este grupo figuran Barça y Atlético de Madrid con 7 y 6 puntos que les dejan en la 11ª y la 17ª posición de la clasificación respectivamente. Athletic y Villarreal, en cambio, están hundidos en la zona de eliminación directa.

¿Cómo está la clasificación de la fase liga de la Champions League tras la jornada 4?

¿Cómo quedan los cruces de la fase final de la Champions League tras la jornada 4?

Playoffs Galatasaray o Tottenham vs Eintracht Frankfurt o Bayer Leverkusen (9º/10º - 23º/24º)

FC Barcelona o Chelsea vs Bayer Leverkusen o Brujas (11º/12º - 21º/22º)

o Chelsea vs Bayer Leverkusen o Brujas (11º/12º - 21º/22º) Sporting CP o Borussia Dortmund vs Mónaco o Pafos (13º/14º - 19º/20º)

Qarabag o Atalanta vs Atlético de Madrid o PSV (15º/16º - 17º/18º) Octavos de final Bayern Múnich o Arsenal vs ganador Qarabag o Atalanta vs Atlético de Madrid o PSV (1º/2º vs Ganadores 15º/16º - 17º/18º)

o PSV (1º/2º vs Ganadores 15º/16º - 17º/18º) Inter o Manchester City vs ganador Sporting CP o Borussia Dortmund vs Mónaco o Pafos (3º/4º vs Ganadores 13º/14º - 19º/20º)

PSG o Newcastle vs FC Barcelona o Chelsea vs Bayer Leverkusen o Brujas (5º/6º vs Ganadores 11º/12º - 21º/22º)

o Chelsea vs Bayer Leverkusen o Brujas (5º/6º vs Ganadores 11º/12º - 21º/22º) Real Madrid o Liverpool vs ganador Galatasaray o Tottenham vs Eintracht Frankfurt o Bayer Leverkusen (7º/8º vs Ganadores 9º/10º - 23º/24º)

¿Cuál es el formato de los playoffs de la Champions League?

Una vez finalizada la fase liga, la Champions dará paso a las rondas eliminatorias. Antes del pistoletazo de salida de los octavos de final, los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª se enfrentarán entre ellos en una eliminatoria en busca de los últimos ocho billetes en juego.

Los emparejamientos están condicionados por la posición en la que cada equipo termina la fase liga, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Por ejemplo, el noveno clasificado sabe de antemano que se enfrentará a 23º o al 24º.

Los participantes quedarán divididos en dos bombos: los cabezas de serie (del 9º al 16º) y los no cabezas de serie (del 17º al 24º). La diferencia entre unos y otros es que los cabezas de serie disputarán la ida como visitantes y la vuelta como locales.