¿Cómo están ahora mismo los cruces de la Champions League? Emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid

La Champions League se prepara para afrontar el final de su fase liga, y el destino de los 36 participantes involucrados en la competición cada vez parece más claro. Una vez cerrado el telón de la jornada 7, algunos equipos han dejado el objetivo de acceder a la siguiente ronda prácticamente visto para sentencia, mientras que otros comienzan a hacerse a la idea de que su paso por Europa finalizará el próximo mes de enero.

El revolucionario cambio de formato aplicado desde la edición anterior propicia que, de los 36 equipos que participan en la competición, sólo 8 puedan acceder directamente a octavos. Otros 16 se jugarán las plazas restantes en un play-off, mientras que los 12 últimos clasificados quedarán eliminados de manera directa.

Entre el prestigioso grupo de 8 equipos que accederían de manera directa a los octavos de final destaca la presencia de un equipo español: el Real Madrid. La goleada del conjunto blanco al Mónaco (6-1) afianza su posición de fuerza en la clasificación, dónde ahora ocupan la tercera posición con un importante colchón de +11 goles.

El Real Madrid acaricia el pase a octavos de final de la Champions / EFE

Los 8 billetes restantes se definirán en el playoff, eliminatoria que enfrentará a los equipos que han terminado entre la 9ª y la 24ª posición. En esta zona transitan Barça y Atlético, noveno y undécimo clasificados respectivamente, pero ambos con serias opciones de asaltar el top-8 en la próxima jornada.

El Barça ya está clasificado, pero aún puede terminar entre los ocho primeros. / MARTIN DIVISEK / EFE

Sin opciones de acceder a octavos de manera directa pero con el billete a play-off en su mano se encuentra el Athletic Club, que tras su heroica victoria ante la Atalanta vuelve a depender de si mismo para no quedar eliminado. Quién ya no podrá revertir su situación es el Villarreal, que se despidió definitivamente de la competición tras caer contra el Ajax.

¿Cómo está la clasificación de la fase liga de la Champions League tras la jornada 7?

¿Cómo están los cruces de la fase final de la Champions League tras la jornada 7?

Playoffs FC Barcelona o Sporting CP vs Athletic Club u Olympiacos (9º/10º - 23º/24º)

o Sporting CP vs u Olympiacos (9º/10º - 23º/24º) Manchester City o Atlético de Madrid vs Mónaco o PSV (11º/12º - 21º/22º)

vs Mónaco o PSV (11º/12º - 21º/22º) Atalanta o Inter vs Olympique de Marsella o Bayer Leverkusen (13º/14º - 19º/20º)

Juventus o Borussia Dortmund vs Galatasaray o Qarabag (15º/16º - 17º/18º) Octavos de final Arsenal o Bayern Múnich vs ganador Juventus o Borussia Dortmund vs Galatasaray o Qarabag (1º/2º vs Ganadores 15º/16º - 17º/18º)

vs ganador Juventus o Borussia Dortmund vs Galatasaray o Qarabag (1º/2º vs Ganadores 15º/16º - 17º/18º) Real Madrid o Liverpool vs ganador Atalanta o Inter vs Olympique de Marsella o Bayer Leverkusen (3º/4º vs Ganadores 13º/14º - 19º/20º)

o Liverpool vs ganador Atalanta o Inter vs Olympique de Marsella o Bayer Leverkusen (3º/4º vs Ganadores 13º/14º - 19º/20º) Tottenham o PSG vs ganador Manchester City o Atlético de Madrid vs Mónaco o PSV (5º/6º vs Ganadores 11º/12º - 21º/22º)

vs Mónaco o PSV (5º/6º vs Ganadores 11º/12º - 21º/22º) Newcastle o Chelsea vs ganador FC Barcelona o Sporting CP vs Athletic Club u Olympiacos (7º/8º vs Ganadores 9º/10º - 23º/24º)

¿Cuál es el formato de los playoffs de la Champions League?

Una vez finalizada la fase liga, la Champions dará paso a las rondas eliminatorias. Antes del pistoletazo de salida de los octavos de final, los equipos que terminaron la fase liga entre la 9ª y la 24ª se enfrentarán entre ellos en una eliminatoria en busca de los últimos ocho billetes en juego.

Los emparejamientos están condicionados por la posición en la que cada equipo termina la fase liga, y cada aspirante cuenta con dos rivales potenciales. Por ejemplo, el noveno clasificado sabe de antemano que se enfrentará a 23º o al 24º.

Noticias relacionadas

Los participantes quedarán divididos en dos bombos: los cabezas de serie (del 9º al 16º) y los no cabezas de serie (del 17º al 24º). La diferencia entre unos y otros es que los cabezas de serie disputarán la ida como visitantes y la vuelta como locales.