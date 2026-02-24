Un magistral Sorloth espanta a las Brujas para meter al Atlético en octavos

Da para muchas metáforas un Atlético - Brujas por el nombre de los belgas. Pero el fútbol, tantas veces inexplicable, es mucho más realista cuando los de Simeone entran en juego. Un equipo que, concentrado, visualiza la puerta rival con facilidad. A diferencia del hechizo que le persigue atrás. Con esa dualidad que le persigue durante toda la temporada, los colchoneros resolvieron la vuelta de los playoffs gracias al triplete de Sorloth y otro gol de Cardoso. Clasificación para octavos (como contemplaba el presupuesto) con la autoridad de un tanque noruego que tiró del resto de sus compañeros. Los futbolistas diferenciales que necesita la Champions.

Julián Álvarez, una estrella errática

Simeone es uno de los entrenadores que más remueven sus alineaciones, lo que a veces le lleva a meter en una centrifugadora a su equipo. Contra el Brujas, el argentino optó por mantener como estilete a Sorloth, su hombre más en forma. En el centro, Koke, con Baena en el extremo izquierdo. En el banquillo, como metralla para un partido largo, Lookman y Griezmann. Dos argumentos de distinta naturaleza que acabarían siendo decisivos para la goleada.

El noruego recompensó la confianza con el primer gol de un duelo a sangre fría. Uno de esos tantos que solo salen si se intentan. Ejercicio de fe del gigante para ganarle el cuerpo a cuerpo a Mechele. Después, un disparo cruzado, malo, con la zurda, que Mignolet se zampó sin aderezo. Miró al suelo el veterano meta, echándole la culpa al césped o a algún compañero. Ya había salido amnistiado por una patada sobre Giuliano antes del cuarto de hora de juego que Turpin y el VAR ignoraron.

Lejos de tener un efecto tranquilizador, el Atlético volvió a quedar retratado en su indolencia defensiva. Apenas tres minutos después del 1-0, el Brujas firmó el empate tras un balón colgado por Tzolis que Ordoñez, recién atendido por una hemorragia, aprovechó. Una calamidad en la retaguardia, con una zona mixta que hizo patinar a Cardoso. El lastre a balón parado del que tendrá que librarse para llegar lejos en la Copa de Europa.

El Atlético nunca logró tener el control de la primera parte. Fue imposible ante el naufragio de hombres como Ruggeri, quien falló continuamente ante el baile al que le invitó Forbs. El caso más flagrante de dimisión, aunque no la única. Julián Álvarez volvió quedar señalado tras encadenar errores antes de un descanso al que se llegó con un empate que el Brujas celebró. La resistencia belga llegó hasta ahí.

Sorloth, el MVP de la eliminatoria

Sabía el Atlético que necesitaba una buena salida tras el paso por vestuarios. Con el primer pase atrás se encendió un ruido de dientes que acalló Cardoso con un gran gol desde la frontal. Las noches de Champions bautizan a los nuevos ídolos como quiere ser el ex del Betis. El pivote estaba llamado a ser el nuevo hilo conductor rojiblanco, pero faltaba ese gol con el que poder besarse el escudo para recibir el calor de la grada.

La misma que alimentó sus sospechas con Julián Álvarez, que sintió las críticas antes de ser sustituido por Griezmann en el 58. Simeone se desahogó después de recobrar la ventaja, un patrimonio que en manos del Atlético dura lo mínimo. Porque el Brujas, sin cambiar un ápice su actitud, hundió a un equipo que se mantenía gracias al esfuerzo de lo dos goleadores del partido, junto al tándem de operarios que forman Llorente y Giuliano. Dos espíritus infatigables.

Sorloth demostró que sus segundas vueltas son de 'pole' con un 3-1 que nació de una genialidad combinativa de Griezmann y Lookman. Los suplentes más titulares del mundo, acompañantes de un caudillo noruego que imaginó un camino distinto al resto que ya es el máximo goleador del Atlético (15). Sin miedo y sin tapujos, abierto en canal, dejando atrás los tópicos de la frialdad e incendiando una eliminatoria que solo él supo resolver y que certificó con un triplete. Meigas fóra.