Críticas en Inglaterra por los minutos finales del Manchester City

El Manchester City dejó escapar este miércoles los tres puntos en el segundo partido de la fase de grupos de la Champions League tras encajar un gol en los últimos minutos. El ex central del Tottenham, Eric Dier, asestó el golpe en el 90' con un gol de penalti sin margen de reacción para los citizens, que habían dominado desde el principio

En un final cáotico, como lo han denominado ya algunos medios en Inglaterra, con dos tarjetas rojas al cuerpo técnico de Guardiola, tan solo la aparición del VAR evitó que el triunfo volara a Manchester, mientras que el empate ha abierto el debate sobre el problema del City en los minutos finales.

"Tengo muchas preocupaciones. Pero esta no", respondía Guardiola a la BBC el pasado viernes, al ser preguntado sobre los goles en el último minuto, como el que recibió en el 93' contra el Arsenal en Premier League que suponía también el empate (1-1). En el citado medio se preguntan ahora si el técnico de Santpedor no estará "revaluando su respuesta".

Lo cierto es que el doblete de Haaland en la primera parte supo a poco a un equipo que tenía la victoria amarrada. El City dominó desde los primeros compases pero se dejó igualar por dos veces, la última en una controvertida acción en la que el colegiado español, Gil Manzano, fue llamado por el videoarbitraje y acabó pitando un penalti que sentenciaba el partido. Tras casi cinco minutos entre la falta, una patada de Nico Ojeda a Dier cuando este buscaba cabecear un balón, el inglés no titubeó para transformar el lanzamiento.

Autocrítica de Haaland

Un final que empaña la actuación del delantero noruego, quien firmó su gol 52 en 50 apariciones en la Champions League. Unos números en los que Haaland "no piensa demasiado". "Simplemente estoy haciendo mi trabajo", explicó en el programa Match of the Day de la BBC, em el que hizo autocrítica. "No hemos sido suficientemente buenos", afirmó respecto a la actuación de un City que, The Times, calificó de "insípido".

"Claro que no me siento bien por no haber ganado", apuntó a NT Sport. "Hicimos algo innecesario en la segunda mitad y creemos que no jugamos lo suficientemente bien. No merecemos ganar". "Necesitamos más energía. Necesitamos presionarlos más, como hicimos en la primera parte y dominamos mucho más. En la segunda parte, se adelantaron mucho más y no creo que sea suficiente", asumió el ariete del City.

El conjunto que dirige Pep Guardiola acumula seis partidos sin conocer la derrota y apenas ha concedido ocho goles en el total de competiciones desde que comenzó la temporada, pero la mitad de estas dianas han llegado en el tiempo extra, como en la derrota en casa por 2-0 ante el Tottenham con el segundo llegó en el añadido de la primera parte; o en e los minutos finales, como en el 2-1 en Brighton que llegó en el 89', o los mencionados empates ante Arsenal y Mónaco.

Traducido en puntos, supone que el City ha perdido dos puntos en Champions por goles encajados en los últimos minutos, y otros tres en Premier, donde el conjunto de Pep Guardiola marcha séptimo, con 10 unidades. De haber sumado esos tres, estaría empatado a puntos con el Arsenal en la segunda posición.