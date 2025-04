Courtois: "En la segunda parte nos hemos olvidado de jugar bien al fútbol"

El Real Madrid vivió en el Emirates Stadium una de sus peores noches europeas recientes y acabó cediendo por 0-3 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions.

El conjunto que dirige Carlo Ancelotti no desplegó su mejor juego y se vio sorprendido por dos goles de falta, hundiéndose definitivamente durante la segunda mitad del encuentro. "En la segunda parte nos hemos olvidado de jugar bien al fútbol, no hemos encontrado los jugadores libres, no diría que tuvimos pánico pero no estábamos tranquilos con el balón y al final meten dos golazos de falta y el tercero... y ahí no tuvimos una buena reacción", analizó Thibaut Courtois.

El resultado obliga al Real Madrid a buscar la remontada en el Bernabéu el próximo miércoles, una hazaña en la que confían los jugadores blancos. "Con un 3-0 es difícil pero sabemos que en casa somos fuertes, con nuestra gente", afirmó el guardameta belga, quien pidió a los aficionados "creer en este equipo" ya que "desde el minuto 1 haremos todos para dar la vuelta a este resultado. Creo que es posible pero hay que trabajar bien y corregir los fallos".

"Si metemos uno o dos goles rápidos el tercero vendrá solo y creo que es posible, aunque no es un buen inicio", reconoció Courtois, quien negó que la falta de control mostrada especialmente durante la segunda parte haya sido un lastre para el equipo. "Al final también es la fuerza del otro equipo que lo ha planteado bien. En la primera parte salimos bien de su presión y luego en campo contrario teníamos posesión. Eso es lo que queríamos en la segunda parte y no nos salió. Es ahí donde tenemos que mejorar y aprender", apuntó.

Recado a la defensa

El guardameta fue uno de los jugadores destacados del conjunto blanco, con varias paradas de mérito que evitaron una renta mayor para el Arsenal. "Sabía que hoy iba a tener trabajo. Es un equipo que aquí ganó al City, al Liverpool le metió goles...es un equipo que ataca bien y hay que hacerlo bien", comentó.

Respecto a las faltas que acabaron en gol, reconoció que "creía que había puesto la barrera bien, siempre meto un hombre de más pasado el balón para que no pase, pero ha tirado muy bien". Sobre Rice, autor de los dos tantos de falta, " Courtois afirmó que "ha hecho dos golazos, el segundo no le puede pegar mejor, es un poco duro", y dejó un recado a su defensa: "Si juegas contra un equipo que sabes que tiene buenos lanzadores quizás hay que no hacer esas faltas porque las pueden aprovechar así".

Superado este primer trago, Courtois afirmó que seguirá "estudiando bien" de cara al partido de vuelta "para que no me metan de estas".