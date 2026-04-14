CHAMPIONS LEAGUE
La convocatoria del Atlético de Madrid para la vuelta de la Champions contra el Barça
El técnico argentino cuenta con un once de plenas garantías para competir de nuevo al máximo nivel frente al conjunto azulgrana, aunque pierde a dos jugadores importantes
El Atlético de Madrid quiere hacer bueno el resultado obtenido en el partido de ida en el Spotify Camp Nou y sellar su billete para las semifinales de la Champions League. El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone golpeó primero en Barcelona, pero ahora deberá defender esa ventaja arropado por su afición para certificar el pase.
El margen es mínimo y la exigencia, máxima. La eliminatoria se decide en detalles y no hay espacio para la relajación. Los precedentes de la temporada dibujan un pulso equilibrado. El FC Barcelona ha sabido imponerse en Liga, mientras que el Atlético ha mostrado su fiabilidad en cruces directos (Copa del Rey), donde su competitividad y capacidad para gestionar los momentos clave marcan diferencias.
Consciente de la importancia del duelo, Simeone ya dosificó esfuerzos en el último compromiso liguero ante el Sevilla, introduciendo rotaciones para preservar a sus piezas clave. Pese a algunas ausencias relevantes, el técnico argentino cuenta con un once de plenas garantías para competir de nuevo al máximo nivel frente al conjunto azulgrana.
En ese contexto, Diego Simeone recibe una noticia positiva con la recuperación de Jan Oblak, quien vuelve a estar disponible tras superar sus molestias físicas. Sin embargo, su regreso abre un debate importante en la portería, ya que Juan Musso ha aprovechado su oportunidad en las últimas jornadas, firmando actuaciones sólidas y mostrando seguridad bajo palos. El técnico argentino deberá decidir si apuesta por la experiencia y jerarquía de Oblak o si mantiene la continuidad de Musso, que llega en un buen momento de forma.
En el centro del campo, también se suma de nuevo Johnny Cardoso, una pieza que puede aportar equilibrio y dinamismo en la medular, ampliando las opciones tácticas del equipo. No obstante, la enfermería sigue condicionando la planificación del entrenador: continúan de baja José María Giménez, David Hancko y Pablo Barrios. A estas bajas se suma la ausencia por sanción de Marc Pubill, lo que obliga a Simeone a reajustar su línea defensiva y valorar posibles cambios en el esquema.
La convocatoria del Atlético de Madrid
La lista de convocados: J. Musso, Ruggeri, Mendoza, Johnny, Koke, Griezmann, Sørloth, Álex B., Almada, Oblak, M. Llorente, Lenglet, Molina, J. Álvarez, Giuliano, Obed Vargas, Lookman, Nico, Le Normand, D. Martínez, Esquivel, Boñar, Julio Díaz.
Con todo, el Atlético de Madrid afronta una noche decisiva en la que deberá hacer valer su ventaja y su fortaleza como local para superar a un FC Barcelona que exigirá el máximo hasta el último minuto. En un duelo marcado por la igualdad y la tensión, los rojiblancos confían en su solidez, su carácter y el empuje del Metropolitano para dar el paso definitivo hacia unas semifinales que ya asoman en el horizonte.
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