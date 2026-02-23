Conjura del Atlético para la Champions: "Necesitamos noches como la del Barça"

El Atlético de Madrid planeaba encarrilar la eliminatoria de play-off ante el Brujas en el choque de ida y lo tenía de cara. El 0-2 que se apuntaba al inicio de la segunda parte, gracias a los goles de Julián Álvarez y Lookman, pintaba bien de cara a la vuelta en la capital y a los hipotéticos octavos de la Champions League. Pero se torció todo.

Onyedika y Tresoldi empataron, un gol en propia volvió a poner a los colchoneros en ventaja y el griego Tzolis firmó el 3-3 definitivo al 88'. La eliminatoria está totalmente abierta de cara a la vuelta (martes, 18.45h), y al respecto hablaron Koke y Diego Simeone en la rueda de prensa previa.

El Atlético deberá certificar su presencia en octavos derrotando al Brujas en el Metropolitano / Europa Press

"Necesitamos noches así"

Primero tomó la palabra Koke, que tiene claro que la afición será fundamental para pasar de ronda: "Siempre que he vivido estas eliminatorias se han vivido noches mágicas. Ojalá sea una de esas. Tener esa conexión con la gente, desde nuestro lugar, nos obliga a correr y jugar, y a meter goles como ante el Barça o ante el Inter. Necesitamos noches así".

Analizó el capitán el agónico empate del Brujas en Bélgica: "En la ida hicimos un gran primer tiempo, luego nos empataron y también tras el 2-3, que no tenían nada que perder. Necesitamos contundencia ofensiva y defensiva, cuando recibimos pocos goles conseguimos grandes cosas. Brujas ataca bien los espacios y juega bien, así que es un rival complicado como fue allí. Ser favoritos no sirve, hay que dar lo mejor".

Sorloth y Julián "pueden jugar juntos"

Luego habló Simeone sobre lo que espera del choque: "El partido resulta inimaginable en la previa, uno tiene pensado lo que puede pasar, pero no va siempre relacionado a lo que pasa, hay que acomodarse. Vamos a plantear el partido como creemos que le podemos hacer daño. Necesitamos a nuestra gente. Esa energía que baja de las gradas nos alimenta. Y tenemos que devolvérsela con trabajo, con fútbol y con juego".

Sobre el ataque no desveló su plan, aunque la prensa especuló con la titularidad de sus dos delanteros: "¿Sorloth y Julián? Pueden jugar juntos, son compatibles. Contra el Brujas y contra el resto. Ya han jugado un montón de partidos juntos".

Compartió también Simeone sus preocupaciones defensivas: "Los futbolistas que tenemos nos llevan al lugar de ataque, con buen juego ofensivo. Evolucionamos mucho en esa faceta. Necesitamos recuperar la faceta defensiva, creo que en Liga no está tan mal. Y así y todo estamos lejos de donde querríamos estar. Espero que consigamos el equilibrio que se busca siempre".

Junto a ellos también podría actuar Griezmann, al que ve "como Koke. Son dos leyendas del club. Jugadores que son históricos y con un presente importante. No van a bajarse de ese lugar hasta el final de temporada, porque quieren jugar y competir. Todo lo que nos dan es muy importante. Jueguen lo que juegen".

"No estoy pensando de esa manera, no relaciono los pensamientos a que no tengo nada que perder. El equipo contra el que nos va a tocar jugar es valiente y juega bien. Compiten desde la llegada del entrenador (Ivan Leko) que es muy bueno, de la mejor manera. Intentaremos hacerles daño", puntualizó el Cholo sobre el Brujas, al tiempo que vaticinó: "No van a cambiar la manera de jugar, no me imagino un partido distinto".