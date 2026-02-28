Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL INTERNACIONAL

La confesión de Gordon, estrella del Newcastle, sobre el Barça de Flick: "He jugado contra Chelsea o el City, pero no son como ellos. Son los mejores contra los que he jugado"

El extremo inglés valoró al equipo culé después de perder por 1-2 en St. James's Park durante la fase liga. Ahora, se volverán a ver las caras en los octavos de final de la Champions League

El jugador del Newscastle Anthony Gordon celebra el 0-2 durante el partido de la segunda jornada de la UEFA Champions League leagueque han jugadoUnion SG y Newcastle United en Bruselas, Bélgica. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS. union saint gilloise . newcastle. liga campeones 2025/2026 union saint gilloise . newcastle. 02. accion. lotto park

El jugador del Newscastle Anthony Gordon celebra el 0-2 durante el partido de la segunda jornada de la UEFA Champions League leagueque han jugadoUnion SG y Newcastle United en Bruselas, Bélgica. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS. union saint gilloise . newcastle. liga campeones 2025/2026 union saint gilloise . newcastle. 02. accion. lotto park / OLIVIER MATTHYS / EFE

Àlex Calaff

Àlex Calaff

La Champions League va a otro ritmo que las competiciones domésticas. Es el mayor escenario continental a nivel de clubes y una oportunidad de oro para disfrutar de partidos poco frecuentes. Mientras que en los torneos nacionales los equipos se miden cada año a los mismos adversarios, el escaparate europeo ofrece cruces que tardan décadas en repetirse. Es el caso de Newcastle United y Barcelona, que volvieron a encontrarse tras más de veinte años sin enfrentamientos oficiales entre ambos en la fase liga.

Fue en St. James's Park, a finales de septiembre, en un partido que el cuadro de Hansi Flick se llevó por la mínima gracias a dos golazos de Marcus Rashford. Anthony Gordon, en los últimos minutos, dio vida a los suyos con un gol a placer (1-2).

Rashford celebra uno de los goles ante el Newcastle

Rashford celebra uno de los goles ante el Newcastle / Valentí Enrich / SPO

Caprichos del destino, la Champions ha querido que 'urracas' y culés se peleen en los octavos por un billete a cuartos. El Barça superó la fase liga en el 'top 8' y el Newcastle lo hizo eliminando con contundencia al Qarabag en el playoff. De no verse las caras en más de veinte años a hacerlo dos veces en cuestión de meses.

Una 'bala' que respeta al Barça

La ida se disputará en St. James's Park, mientras que la eliminatoria se resolverá en el Camp Nou. Gran parte de las miradas estarán puestas en Gordon, que ya sabe lo que se siente al enfrentarse (también al marcarle) al Barça.

El Barça bajó la guardia... Y apareció Anthony Gordon para anotar en el 90

El Barça bajó la guardia... Y apareció Anthony Gordon para anotar en el 90

Champions

El atacante se ha convertido en la pieza más decisiva del cuadro inglés en esta edición del torneo, con diez goles que lo sitúan entre los máximos artilleros de la competición. A ello se suma su velocidad punta, casi 38 kilómetros por hora, superando a velocistas como Mbappé o Hakimi, la más alta de la Champions, un factor diferencial que puede ser letal ante sistemas defensivos como el de Flick. No obstante, el inglés respeta muchísimo al Barça.

Para ser honesto, no estamos acostumbrados a jugar contra jugadores que mantienen el balón de esta manera

Anthony Gordon

— Jugador del Newcastle

"Para ser honesto, no estamos acostumbrados a jugar contra jugadores que mantienen el balón de esta manera. Sí, nos enfrentamos al Chelsea y al Manchester City antes, pero nunca fueron así... fueron los mejores contra los que he jugado en ese sentido", reconoció.

Noticias relacionadas y más

Después, destacó el nivel de su compatriota, Marcus Rashford, con el que comparte vestuario en la selección de Inglaterra: "En su día, Marcus Rashford fue uno de los mejores del mundo", apuntó. ¿Volverá a ser determinante en octavos?

