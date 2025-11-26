Champions League
Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Mbappé supera a Osimhen y se desmarca de Kane y Haaland
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League durante la jornada 5 de la fase liga
La carrera por ser el máximo goleador de la Champions League 2025/26 empieza a ser cosa de unos pocos elegidos. Superado el ecuador de la primera fase de la máxima competición europea, algunos futbolistas han conseguido desmarcarse en la carrera por terminar en lo más alto de la clasificación de goleadores al final de temporada.
Aprovechando la ausencia del hasta ahora líder Victor Osimhen por lesión, Kylian Mbappé ha asaltado lo más alto de la clasificación. El 'killer' francés ha visto puerta cuatro veces esta noche ante el Olympiacos para elevar su contador particular hasta los 9 tantos, y todavía tiene tiempo por delante para engordar aún más sus registros.
Por detrás del '9' del Real Madrid y del nigeriano sigue vigente el empate a 5 goles entre Harry Kane y Erling Haaland. El ariete del Bayern Múnich tiene la posibilidad de ver puerta esta noche, pero el noruego se fue de vacío en la derrota del Manchester City ante el Bayer Leverkusen
Fuera del podio provisional figuran Lautaro Martínez, Marcus Rashford y Anthony Gordon, todos ellos con 4 goles. De todos ellos, el único que puede mejorar sus registros es el argentino, aunque el Atlético de Madrid no se lo pondrá fácil.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 9 goles
- Victor Osimhen (Galatasaray): 6 goles
- Harry Kane (Bayern de Múnich): 5 goles
- Erling Haaland (Manchester City): 5 goles
- Marcus Rashford (FC Barcelona): 4 goles
- Lautaro Martínez (Inter): 4 goles
- Anthony Gordon (Newcastle): 4 goles
- Fermín López (FC Barcelona): 3 goles
- Gorka Guruzeta (Athletic): 3 goles
- Marcos Llorente (Atlético de Madrid): 3 goles
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.
- Chelsea - FC Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League
- Los jugadores del Athletic Club se mofaron del nuevo Spotify Camp Nou
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Chelsea - Barça
- Eric Garcia y diez más contra el Chelsea
- Harry Kane se pronuncia sobre el interés del Barça
- Así estarían los cruces de la Champions League: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid
- El Real Madrid forzará un fichaje para Xabi Alonso en invierno
- Maldini se desespera con el Barça en Stamford Bridge y sentencia a varios jugadores: 'Decepcionante