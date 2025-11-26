Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Mbappé supera a Osimhen y se desmarca de Kane y Haaland

La carrera por ser el máximo goleador de la Champions League 2025/26 empieza a ser cosa de unos pocos elegidos. Superado el ecuador de la primera fase de la máxima competición europea, algunos futbolistas han conseguido desmarcarse en la carrera por terminar en lo más alto de la clasificación de goleadores al final de temporada.

Aprovechando la ausencia del hasta ahora líder Victor Osimhen por lesión, Kylian Mbappé ha asaltado lo más alto de la clasificación. El 'killer' francés ha visto puerta cuatro veces esta noche ante el Olympiacos para elevar su contador particular hasta los 9 tantos, y todavía tiene tiempo por delante para engordar aún más sus registros.

Por detrás del '9' del Real Madrid y del nigeriano sigue vigente el empate a 5 goles entre Harry Kane y Erling Haaland. El ariete del Bayern Múnich tiene la posibilidad de ver puerta esta noche, pero el noruego se fue de vacío en la derrota del Manchester City ante el Bayer Leverkusen

Fuera del podio provisional figuran Lautaro Martínez, Marcus Rashford y Anthony Gordon, todos ellos con 4 goles. De todos ellos, el único que puede mejorar sus registros es el argentino, aunque el Atlético de Madrid no se lo pondrá fácil.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 9 goles Victor Osimhen (Galatasaray): 6 goles Harry Kane (Bayern de Múnich): 5 goles Erling Haaland (Manchester City): 5 goles Marcus Rashford (FC Barcelona): 4 goles Lautaro Martínez (Inter): 4 goles Anthony Gordon (Newcastle): 4 goles Fermín López (FC Barcelona): 3 goles Gorka Guruzeta (Athletic): 3 goles Marcos Llorente (Atlético de Madrid): 3 goles

