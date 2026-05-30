CHAMPIONS LEAGUE
Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Kvaratskhelia sueña con desbancar a Mbappé
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League antes de la gran final y cuántos goles han marcado Mbappé, Kane y Kvaratskhelia
La Champions League 2025/26 se encuentra a las puertas de su esperado desenlace, y la carrera por ser el máximo goleador de Europa está a punto de conocer a su ganador. Con sólo unos pocos aspirantes con opciones de ampliar sus registros, todo apunta a que el reparto de posiciones está más que visto para sentencia.
En lo más alto de la clasificación sigue figurando Kylian Mbappé, que a pesar de caer eliminado en cuartos de final está haciendo valer su importante renta de goles. Los 15 tantos celebrados durante su andadura por Europa otorgan al francés un cómodo colchón respecto a sus principales perseguidores, y todo apunta a que este le va a valer para mantenerse en la primera posición.
El delantero con más números de superar a Mbappé era Harry Kane, que afrontaba una difícil eliminatoria contra el PSG en semifinales. El ariete consiguió apuntarse dos tantos ante los parisinos y elevar su contador particular hasta los 14 goles, pero la eliminación del Bayern de Múnich le impedirá mejorar este registro.
El adiós de Kane deja a Khvicha Kvaratskhelia como único futbolista con mínimas opciones de igualar o incluso superar el registro de Mbappé. Para ello, sin embargo, el georgiano debería de firmar la mejor actuación individual de la historia de la competición, ya que cuenta con cinco goles menos que el francés en su casillero particular.
Los otros dos integrantes del top-10 que pueden mejorar sus registros son Dembélé, Martinelli y Vitinha. El francés se ha apuntado 8 goles a lo largo del torneo, uno en la gran final contra el Arsenal, mientras que brasileño y portugués comparten el idéntico registro de seis tantos.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 15 goles
- Harry Kane (Bayern de Múnich): 14 goles
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG): 10 goles
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 10 goles
- Anthony Gordon (Newcastle): 10 goles
- Ousmane Dembélé (PSG): 8 goles
- Erling Haaland (Manchester City): 8 goles
- Luis Díaz (Bayern de Múnich): 7 goles
- Victor Osimhen (Galatasaray): 7 goles
- Gabriel Martinelli (Arsenal): 6 goles
- Vitinha (PSG): 6 goles
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.
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