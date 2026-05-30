Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Kvaratskhelia sueña con desbancar a Mbappé

La Champions League 2025/26 se encuentra a las puertas de su esperado desenlace, y la carrera por ser el máximo goleador de Europa está a punto de conocer a su ganador. Con sólo unos pocos aspirantes con opciones de ampliar sus registros, todo apunta a que el reparto de posiciones está más que visto para sentencia.

En lo más alto de la clasificación sigue figurando Kylian Mbappé, que a pesar de caer eliminado en cuartos de final está haciendo valer su importante renta de goles. Los 15 tantos celebrados durante su andadura por Europa otorgan al francés un cómodo colchón respecto a sus principales perseguidores, y todo apunta a que este le va a valer para mantenerse en la primera posición.

El delantero con más números de superar a Mbappé era Harry Kane, que afrontaba una difícil eliminatoria contra el PSG en semifinales. El ariete consiguió apuntarse dos tantos ante los parisinos y elevar su contador particular hasta los 14 goles, pero la eliminación del Bayern de Múnich le impedirá mejorar este registro.

Harry Kane celebra su gol contra el PSG en la ida de las semifinales de la Champions League / EFE

El adiós de Kane deja a Khvicha Kvaratskhelia como único futbolista con mínimas opciones de igualar o incluso superar el registro de Mbappé. Para ello, sin embargo, el georgiano debería de firmar la mejor actuación individual de la historia de la competición, ya que cuenta con cinco goles menos que el francés en su casillero particular.

Los otros dos integrantes del top-10 que pueden mejorar sus registros son Dembélé, Martinelli y Vitinha. El francés se ha apuntado 8 goles a lo largo del torneo, uno en la gran final contra el Arsenal, mientras que brasileño y portugués comparten el idéntico registro de seis tantos.

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El jugador del PSG, Dembélé, en la previa de la final de la Champions / FRANCK FIFE / POOL / EFE

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 15 goles Harry Kane (Bayern de Múnich): 14 goles Khvicha Kvaratskhelia (PSG): 10 goles Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 10 goles Anthony Gordon (Newcastle): 10 goles Ousmane Dembélé (PSG): 8 goles Erling Haaland (Manchester City): 8 goles Luis Díaz (Bayern de Múnich): 7 goles Victor Osimhen (Galatasaray): 7 goles Gabriel Martinelli (Arsenal): 6 goles Vitinha (PSG): 6 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.