Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Kane, Haaland y Fermín, a la caza de un Mbappé de récord

La fase liga de la Champions League se adentra en su última jornada con la carrera por terminar la competición como máximo goleador al rojo vivo. El colofón final de la 'liguilla' se presenta como una oportunidad de oro para que los aspirantes engorden sus cifras para intentar alcanzar a un Kylian Mbappé que avanza a ritmo de récord.

Seis partidos han sido suficientes para que Kylian Mbappé se sitúe como dominador absoluto en la clasificación de goleadores. A falta de lo que suceda esta noche contra el Benfica, el galo ha alcanzado la increíble cifra de 11 tantos, poniendo tierra de por medio con sus perseguidores y amenazando el récord de 17 goles que estableció Cristiano Ronaldo en la temporada 2013/14.

Por detrás del '9' del Real Madrid emerge Harry Kane, que puso fin a su sequía de dos jornadas con un doblete contra el Union St. Gilloise. El inglés disparó su contador particular hasta los 7 tantos, que pudieron ser ocho de no ser por el penalti fallado.

Kane, delantero del Bayern / EFE

Completando el podio provisional se ha establecido un triple empate a 6 goles entre Anthony Gordon, Erling Haaland y Victor Osimhen. Empujando desde atrás aparecen otros dos nombres, entre los que destaca el del azulgrana Fermín López.

Noticias relacionadas

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 12 goles Harry Kane (Bayern de Múnich): 7 goles Erling Haaland (Manchester City): 7 goles Victor Osimhen (Galatasaray): 6 goles Anthony Gordon (Newcastle): 6 goles Fermín López (FC Barcelona): 5 goles Gabriel Martinelli (Arsenal): 5 goles Harvey Barnes (Newcastle): 5 goles Vitinha (PSG): 5 goles Gorka Guruzeta (Athletic Club): 5 goles Marcus Rashford (FC Barcelona): 4 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.