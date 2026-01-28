Champions League
Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Kane, Haaland y Fermín, a la caza de un Mbappé de récord
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League durante la jornada 8 de la fase liga
La fase liga de la Champions League se adentra en su última jornada con la carrera por terminar la competición como máximo goleador al rojo vivo. El colofón final de la 'liguilla' se presenta como una oportunidad de oro para que los aspirantes engorden sus cifras para intentar alcanzar a un Kylian Mbappé que avanza a ritmo de récord.
Seis partidos han sido suficientes para que Kylian Mbappé se sitúe como dominador absoluto en la clasificación de goleadores. A falta de lo que suceda esta noche contra el Benfica, el galo ha alcanzado la increíble cifra de 11 tantos, poniendo tierra de por medio con sus perseguidores y amenazando el récord de 17 goles que estableció Cristiano Ronaldo en la temporada 2013/14.
Por detrás del '9' del Real Madrid emerge Harry Kane, que puso fin a su sequía de dos jornadas con un doblete contra el Union St. Gilloise. El inglés disparó su contador particular hasta los 7 tantos, que pudieron ser ocho de no ser por el penalti fallado.
Completando el podio provisional se ha establecido un triple empate a 6 goles entre Anthony Gordon, Erling Haaland y Victor Osimhen. Empujando desde atrás aparecen otros dos nombres, entre los que destaca el del azulgrana Fermín López.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 12 goles
- Harry Kane (Bayern de Múnich): 7 goles
- Erling Haaland (Manchester City): 7 goles
- Victor Osimhen (Galatasaray): 6 goles
- Anthony Gordon (Newcastle): 6 goles
- Fermín López (FC Barcelona): 5 goles
- Gabriel Martinelli (Arsenal): 5 goles
- Harvey Barnes (Newcastle): 5 goles
- Vitinha (PSG): 5 goles
- Gorka Guruzeta (Athletic Club): 5 goles
- Marcus Rashford (FC Barcelona): 4 goles
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.
