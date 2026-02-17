Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Mbappé quiere ampliar su enorme ventaja frente a Kane y Haaland

La Champions League abre el telón de su fase eliminatoria con la disputa de los playoffs, ronda en la que algunos protagonistas en la carrera por terminar la competición como máximo goleador tendrán algo que decir. Mientras los miembros del top-8 esperan con paciencia la llegada de los octavos de final, los goleadores de los equipos que participan en los playoffs tendrán la oportunidad de engordar sus registros.

Uno de los 'beneficiados' de esta ronda extra es Kylian Mbappé, el máximo goleador de la máxima competición continental. Los 13 goles celebrados hasta la fecha permiten al ariete galo no solo situarse a una enorme distancia de Harry Kane y Erling Haaland, también amenazar el récord histórico de Cristiano Ronaldo.

Fuera de las posiciones de privilegio la cosa está mucho más ajustada. Múltiples aspirantes se mueven entre la cifra de los 5-6 goles, destacando a los azulgranas Fermín López y Marcus Rashford o al delantero del Athletic Gorka Guruzeta, aunque este último ya no podrá ampliar sus registros.

Fermín celebra uno de sus goles en Praga / Dani Barbeito

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 13 goles Harry Kane (Bayern de Múnich): 8 goles Erling Haaland (Manchester City): 7 goles Victor Osimhen (Galatasaray): 6 goles Anthony Gordon (Newcastle): 6 goles Gabriel Martinelli (Arsenal): 6 goles Fermín López (FC Barcelona): 5 goles Harvey Barnes (Newcastle): 5 goles Vitinha (PSG): 5 goles Gorka Guruzeta (Athletic Club): 5 goles Marcus Rashford (FC Barcelona): 5 goles

