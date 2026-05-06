Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Mbappé acaricia el premio tras la eliminación de Kane

La Champions League 2025/26 se acerca a su desenlace, lo que intensifica la acción en la carrera por ser el máximo goleador de Europa. Con la mayoría de aspirantes ya eliminados de la máxima competición europea, sólo unos pocos elegidos tendrán la posibilidad de seguir ampliando sus registros en los tres partidos que quedan por delante.

En lo más alto de la clasificación sigue figurando Kylian Mbappé, que a pesar de caer eliminado en cuartos de final está haciendo valer su importante renta de goles. Los 15 tantos celebrados durante su andadura por Europa otorgan al francés un cómodo colchón respecto a sus principales perseguidores, y parece que este le va a valer para mantenerse en la primera posición.

El delantero con más números de superar a Mbappé era Harry Kane, que afrontaba una difícil eliminatoria contra el PSG. El ariete consiguió apuntarse dos tantos ante los parisinos y elevar su contador particular hasta los 14 goles, pero la eliminación del Bayern de Múnich le impedirá mejorar este registro.

Harry Kane celebra su gol contra el PSG en la ida de las semifinales de la Champions League / EFE

Mucho más abierta está la carrera por el tercer cajón del podio, aunque Khvicha Kvaratskhelia apunta a terminar en esta posición de privilegio. El georgiano figura en un triple empate a 10 goles con los ya eliminados Julián Álvarez y Anthony Gordon, y el único aspirante que aún pueden mejora su registro es su compañero de equipo Ousmane Démbélé, aún muy lejos con 7 dianas en su casillero particular.

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Kvaratskhelia celebra uno de los tantos del partido / MOHAMMED BADRA / EFE

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 15 goles Harry Kane (Bayern de Múnich): 14 goles Khvicha Kvaratskhelia (PSG): 10 goles Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 10 goles Anthony Gordon (Newcastle): 10 goles Erling Haaland (Manchester City): 8 goles Ousmane Dembélé (PSG): 7 goles Luis Díaz (Bayern de Múnich): 7 goles Victor Osimhen (Galatasaray): 7 goles Gabriel Martinelli (Arsenal): 6 goles Vitinha (PSG): 6 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.