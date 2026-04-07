Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Mbappé responde a Kane

La Champions League abre el telón de los cuartos de final, ronda en la que los grandes aspirantes a terminar en lo más alto de la clasificación de goleadores deberán dar un obligado paso al frente. Con Gordon, Haaland u Osimhen fuera de la ecuación, cada vez son menos los candidatos con opciones reales de liderar este prestigioso ranking.

Todos los focos de la jornada están puestos en el enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern de Múnich, que mide las fuerzas de los dos máximos goleadores de la competición. Harry Kane fue el encargado de dar el primer golpe en su duelo frente a Mbappé, ampliando a 11 tantos su casillero particular, pero el francés respondió con una diana que le permite recuperar la ventaja en lo más alto de la clasificación.

Entre los aspirantes cuyos equipos todavía resisten en el cuadro final destaca Julián Álvarez, que este miércoles mide sus fuerzas ante el FC Barcelona. El argentino, con 8 dianas en su contador particular, será el gran protagonista en clave goleadora junto con Fermín López, máximo goleador de los azulgranas en Champions con 6 tantos.

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Fermín celebra un gol / EFE

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 13 goles* Harry Kane (Bayern de Múnich): 11 goles* Anthony Gordon (Newcastle): 10 goles Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 8 goles* Erling Haaland (Manchester City): 8 goles Khvicha Kvaratskhelia (PSG): 7 goles* Victor Osimhen (Galatasaray): 7 goles Gabriel Martinelli (Arsenal): 6 goles* Fermín López (FC Barcelona): 6 goles* Vitinha (PSG): 6 goles* Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt): 6 goles Harvey Barnes (Newcastle): 6 goles *Jugadores que aún pueden ampliar sus registros

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.