Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Mbappé se desmarca de Haaland y Kane

Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League durante la jornada 7 de la fase liga

Mbappé, máximo goleador de la Champions League

Alberto Teruel

Barcelona

La fase liga de la Champions League encara su recta final, y la carrera por terminar la competición como máximo goleador comienza a intensificarse. Con la penúltima jornada de la 'liguilla' en marcha, los grandes aspirantes esperan seguir engordando sus cifras para intentar seguir la estela de los tres 'monstruos' del gol.

A pesar de no poder salir a escena en la pasada jornada por culpa de una desafortunada rotura en el dedo, Kylian Mbappé sigue siendo el gran jerarca de la clasificación. El francés ha necesitado menos de media hora para apuntarse un doblete ante el Mónaco y elevar a 11 su marcador particular, desmarcándose de sus grandes perseguidores.

Por detrás del '9' del Real Madrid se sitúan Erling Haaland y Victor Osimhen, ambos con 6 tantos. El noruego perdió la posibilidad de ampliar sus registros en la derrota del Manchester City ante el Bodo, lo que otorga al nigeriano una oportunidad de arrebatarle la segunda posición.

Haaland no pudo ver puerta en la jornada 7 de la fase liga de la Champions League

Completando el podio provisional figura un Harry Kane que arrastra una sequía goleadora de dos jornadas, lo que le ha hecho perder fuelle en esta frenética carrera por el honor de erigirse como rey del gol en la máxima competición europea. Esta mala racha ha propiciado que tanto Anthony Gordon como Gabriel Martinelli puedan igualar su registro.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 11 goles
  2. Erling Haaland (Manchester City): 6 goles
  3. Victor Osimhen (Galatasaray): 6 goles
  4. Harry Kane (Bayern de Múnich): 5 goles
  5. Gabriel Martinelli (Arsenal): 5 goles
  6. Anthony Gordon (Newcastle): 5 goles
  7. Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 4 goles
  8. Marcus Rashford (FC Barcelona): 4 goles
  9. Vitinha (PSG): 4 goles
  10. Lautaro Martínez (Inter): 4 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.

