Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Haaland aprovecha la ausencia de Mbappé y el 'atasco' de Kane

El honor de terminar la temporada como máximo goleador de la Champions League empieza a ser cosa de unos pocos elegidos. A falta de tres jornadas para que la primera fase de la máxima competición europea cierre el telón, los tres 'monstruos' del gol ya se encuentran aposentados en la zona noble de la clasificación, y parece poco probable que alguno de los otros aspirantes pueda desplazarles de su posición de privilegio.

A pesar de no poder salir a escena en la presente jornada por culpa de una desafortunada rotura en el dedo, Kylian Mbappé sigue siendo el dominador indiscutible de la clasificación. El 'hat-trick' ante el Kairat y el 'poker' ante el Olympiacos han permitido engordar considerablemente sus números, estableciendo la marca a batir en 9 goles.

Aprovechando la ausencia del francés, Erling Haaland ha igualado los 6 tantos de Victor Osimhen y pasa a compartir el segundo cajón con el nigeriano. El 'killer' noruego ha visto puerta esta noche contra el Real Madrid, y todavía está a tiempo de ampliar su registro.

Completando el podio provisional figura un Harry Kane que arrastra una sequía goleadora de dos jornadas, lo que le ha hecho perder fuelle en esta frenética carrera por el honor de erigirse como rey del gol en la máxima competición europea.

Harry Kane encadena dos jornadas sin ver puerta en Champions / EFE

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 9 goles Erling Haaland (Manchester City): 6 goles Victor Osimhen (Galatasaray): 6 goles Harry Kane (Bayern de Múnich): 5 goles Gabriel Martinelli (Arsenal): 4 goles Harvey Barnes (Newcastle): 4 goles Marcus Rashford (FC Barcelona): 4 goles Vitinha (PSG): 4 goles Lautaro Martínez (Inter): 4 goles Anthony Gordon (Newcastle): 4 goles

