Champions League
Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Haaland aprovecha la ausencia de Mbappé y el 'atasco' de Kane
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League durante la jornada 6 de la fase liga
El honor de terminar la temporada como máximo goleador de la Champions League empieza a ser cosa de unos pocos elegidos. A falta de tres jornadas para que la primera fase de la máxima competición europea cierre el telón, los tres 'monstruos' del gol ya se encuentran aposentados en la zona noble de la clasificación, y parece poco probable que alguno de los otros aspirantes pueda desplazarles de su posición de privilegio.
A pesar de no poder salir a escena en la presente jornada por culpa de una desafortunada rotura en el dedo, Kylian Mbappé sigue siendo el dominador indiscutible de la clasificación. El 'hat-trick' ante el Kairat y el 'poker' ante el Olympiacos han permitido engordar considerablemente sus números, estableciendo la marca a batir en 9 goles.
Aprovechando la ausencia del francés, Erling Haaland ha igualado los 6 tantos de Victor Osimhen y pasa a compartir el segundo cajón con el nigeriano. El 'killer' noruego ha visto puerta esta noche contra el Real Madrid, y todavía está a tiempo de ampliar su registro.
Completando el podio provisional figura un Harry Kane que arrastra una sequía goleadora de dos jornadas, lo que le ha hecho perder fuelle en esta frenética carrera por el honor de erigirse como rey del gol en la máxima competición europea.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 9 goles
- Erling Haaland (Manchester City): 6 goles
- Victor Osimhen (Galatasaray): 6 goles
- Harry Kane (Bayern de Múnich): 5 goles
- Gabriel Martinelli (Arsenal): 4 goles
- Harvey Barnes (Newcastle): 4 goles
- Marcus Rashford (FC Barcelona): 4 goles
- Vitinha (PSG): 4 goles
- Lautaro Martínez (Inter): 4 goles
- Anthony Gordon (Newcastle): 4 goles
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.
- Barcelona - Eintracht Frankfurt, en directo: Champions League hoy, en vivo
- Mercado de fichajes, hoy 9 de diciembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Barcelona - Eintracht Frankfurt: reacciones, polémicas y última hora
- El superordenador de Opta deja al Barça fuera del top 8 de la clasificación de la Champions
- Así quedan los cruces de la Copa del Rey 2025-26: todos los emparejamientos de dieciseisavos
- El viaje espiritual de Ronald Araujo para recuperar fuerzas
- Flick: 'Lamine ha tenido una pequeña decepción, pero es normal
- Lo que no se vio del Barça - Eintracht: Ovación a Ter Stegen, Koundé y CAT, Eric haciendo de capitán...