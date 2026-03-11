Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: nadie se acerca a Mbappé

La Champions League abre el telón de los octavos de final, ronda en la que algunos protagonistas en la carrera por terminar la competición como máximo goleador vuelven a escena tras su ausencia en los playoffs. Nombres como Harry Kane y Erling Haaland tendrán la oportunidad de recuperar el terreno perdido en los dos partidos que no disputaron con sus respectivos equipos.

Uno de los 'beneficiados' de la disputa de la anterior ronda apuntaba a ser Kylian Mbappé, el máximo goleador de la máxima competición continental. Sin embargo, el galo no vio puerta en la ida y se perdió la vuelta por lesión, por lo que se mantuvo en los 13 goles que hasta ahora le ha permitido liderar la clasificación.

Quién si que aprovechó la oportunidad de engordar sus registros fue Anthony Gordon, que con su 'poker' ante el Qarabag en la ida de los 'playoffs' asaltó el segundo escalón del podio. Sin embargo, el atacante del Newcastle encadena dos suplencias consecutivas en las que, pese a disputar los minutos finales.

Anthony Gordon, del Newcastle, celebra tras marcar el primer gol de su equipo Qarabag y el Newcastle en Bakú, Azerbaiyán, el miércoles 18 de febrero de 2026. / Associated Press/LaPresse

En plena pugna por el tercer cajón del podio se encuentran Harry Kane y Erling Haaland, dos habituales en este tipo de clasificaciones. El inglés no salió a escena en la goleada del Bayern ante la Atalanta, mientras que el noruego se está mostrando inoperante ante el Real Madrid.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 13 goles Anthony Gordon (Newcastle): 10 goles Harry Kane (Bayern de Múnich): 8 goles Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 7 goles Victor Osimhen (Galatasaray): 7 goles Erling Haaland (Manchester City): 7 goles Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt): 7 goles Harvey Barnes (Newcastle): 6 goles Gabriel Martinelli (Arsenal): 6 goles Alexander Sørloth (Atlético de Madrid): 5 goles Fermín López (FC Barcelona): 5 goles Vitinha (PSG): 5 goles Marcus Rashford (FC Barcelona): 5 goles

