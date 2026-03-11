Champions League
Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: nadie se acerca a Mbappé
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League durante la ida de los octavos de final y cuántos goles han marcado Mbappé, Gordon, Kane y Haaland
La Champions League abre el telón de los octavos de final, ronda en la que algunos protagonistas en la carrera por terminar la competición como máximo goleador vuelven a escena tras su ausencia en los playoffs. Nombres como Harry Kane y Erling Haaland tendrán la oportunidad de recuperar el terreno perdido en los dos partidos que no disputaron con sus respectivos equipos.
Uno de los 'beneficiados' de la disputa de la anterior ronda apuntaba a ser Kylian Mbappé, el máximo goleador de la máxima competición continental. Sin embargo, el galo no vio puerta en la ida y se perdió la vuelta por lesión, por lo que se mantuvo en los 13 goles que hasta ahora le ha permitido liderar la clasificación.
Quién si que aprovechó la oportunidad de engordar sus registros fue Anthony Gordon, que con su 'poker' ante el Qarabag en la ida de los 'playoffs' asaltó el segundo escalón del podio. Sin embargo, el atacante del Newcastle encadena dos suplencias consecutivas en las que, pese a disputar los minutos finales.
En plena pugna por el tercer cajón del podio se encuentran Harry Kane y Erling Haaland, dos habituales en este tipo de clasificaciones. El inglés no salió a escena en la goleada del Bayern ante la Atalanta, mientras que el noruego se está mostrando inoperante ante el Real Madrid.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 13 goles
- Anthony Gordon (Newcastle): 10 goles
- Harry Kane (Bayern de Múnich): 8 goles
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 7 goles
- Victor Osimhen (Galatasaray): 7 goles
- Erling Haaland (Manchester City): 7 goles
- Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt): 7 goles
- Harvey Barnes (Newcastle): 6 goles
- Gabriel Martinelli (Arsenal): 6 goles
- Alexander Sørloth (Atlético de Madrid): 5 goles
- Fermín López (FC Barcelona): 5 goles
- Vitinha (PSG): 5 goles
- Marcus Rashford (FC Barcelona): 5 goles
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.
