Champions League
Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26: Mbappé se desmarca con un hat-trick ante el Kairat
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League durante la jornada 2 de la fase liga
La carrera por ser el máximo goleador de la Champions League 2025/26 ya está en marcha. Si bien es cierto que la máxima competición europea todavía está dando sus primeros coletazos, algunos futbolistas ya han presentado su candidatura.
Con la jornada 2 de la fase liga en marcha, Kylian Mbappé se sitúa en lo más alto de la clasificación de máximos goleadores. El francés se encuentra en un estado de forma envidiable, y a los ocho goles que atesora en liga se suman los cinco que ha celebrado hasta ahora en Champions, tres de ellos ante el Kairat Almaty.
Por detrás del '9' Real Madrid impera un empate múltiple a dos goles con el azulgrana Marcus Rashford y el rojiblanco Marcos Llorente entre los protagonistas. Harry Kane, gran candidato al galardón, también se encuentra en este numeroso grupo.
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 5 goles
- Dusan Vlahovic (Juventus): 2 goles
- Marcos Llorente (Atlético de Madrid): 2 goles
- Marcus Rashford (FC Barcelona): 2 goles
- Marcus Thuram (Inter): 2 goles
- Francisco Trincao (Sporting CP): 2 goles
- Youssoupha Mbodji (Slavia Praga): 2 goles
- Harry Kane (Bayern de Múnich): 2 goles
- Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen): 1 gol
- Ansu Fati (Mónaco): 1 gol
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las diferentes jornadas de la Champions League 2025/26 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de todos los partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.
- Lo que no se vio del Barça-Real Sociedad: de la 'ópera' de Pedri y Lamine al enfado morrocotudo de Flick
- Gerard Martín, el jugador que nunca decepciona a Flick: 'Vimos el potencial, pero lo que está haciendo...
- Estupor entre el barcelonismo por la última iniciativa en Montjuïc
- Julián Álvarez es el 'nueve' elegido por Laporta
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- Romário, exleyenda azulgrana (59 años), 'enfada' a Brasil por el Barça: "Hasta la muerte"
- Kairat Almaty - Real Madrid, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- El emotivo mensaje de Honda a Marc Márquez