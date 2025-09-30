Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26: Mbappé se desmarca con un hat-trick ante el Kairat

La carrera por ser el máximo goleador de la Champions League 2025/26 ya está en marcha. Si bien es cierto que la máxima competición europea todavía está dando sus primeros coletazos, algunos futbolistas ya han presentado su candidatura.

Con la jornada 2 de la fase liga en marcha, Kylian Mbappé se sitúa en lo más alto de la clasificación de máximos goleadores. El francés se encuentra en un estado de forma envidiable, y a los ocho goles que atesora en liga se suman los cinco que ha celebrado hasta ahora en Champions, tres de ellos ante el Kairat Almaty.

Por detrás del '9' Real Madrid impera un empate múltiple a dos goles con el azulgrana Marcus Rashford y el rojiblanco Marcos Llorente entre los protagonistas. Harry Kane, gran candidato al galardón, también se encuentra en este numeroso grupo.

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 5 goles Dusan Vlahovic (Juventus): 2 goles Marcos Llorente (Atlético de Madrid): 2 goles Marcus Rashford (FC Barcelona): 2 goles Marcus Thuram (Inter): 2 goles Francisco Trincao (Sporting CP): 2 goles Youssoupha Mbodji (Slavia Praga): 2 goles Harry Kane (Bayern de Múnich): 2 goles Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen): 1 gol Ansu Fati (Mónaco): 1 gol

