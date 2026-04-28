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CHAMPIONS LEAGUE

Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Kane, cada vez más cerca de Mbappé

Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League durante la ida de las semifinales y cuántos goles han marcado Mbappé, Kane y Julián Álvarez

Mbappé se mantiene como máximo goleador de la Champions League

Mbappé se mantiene como máximo goleador de la Champions League / EFE

Alberto Teruel

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La Champions League 2025/26 entra de lleno en sus rondas finales, lo que intensifica la acción en la carrera por ser el máximo goleador de Europa. Con la mayoría de aspirantes ya eliminados de la máxima competición europea, sólo unos pocos elegidos tendrán la posibilidad de seguir ampliando sus registros en los tres partidos que quedan por delante.

En lo más alto de la clasificación sigue resistiendo Kylian Mbappé, que a pesar de caer eliminado en cuartos de final está haciendo valer su renta de goles. Los 15 tantos celebrados durante su andadura por Europa otorgan al francés un cómodo colchón respecto a sus principales perseguidores, aunque este podría verse reducido en los próximos días.

El delantero con más números de superar a Mbappé es Harry Kane, que afronta una difícil eliminatoria contra el PSG. El ariete del Bayern de Múnich cuenta con 13 goles en su casillero particular, uno de ellos celebrado contra los parisinos, por lo que de ahora en adelante deberá registrar 1 gol por partido para poder igualar los registros del '10' del Real Madrid.

Harry Kane, uno de los grandes protagonistas de la serie ante el Real Madrid de cuartos de final

Harry Kane, uno de los grandes protagonistas de la serie ante el Real Madrid de cuartos de final / SPORT

Mucho más abierta está la carrera por el tercer cajón del podio, ocupado actualmente por Anthony Gordon. El inglés resiste en esta posición de privilegio gracias a las 10 dianas que se apuntó hasta octavos de final, pero tanto Julián Álvarez como Khvicha Kvaratskhelia tienen muchos números de superarle.

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Julián Álvarez, durante un partido del Atlético de Madrid

Julián Álvarez, durante un partido del Atlético de Madrid / Europa Press

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 15 goles
  2. Harry Kane (Bayern de Múnich): 12 goles
  3. Anthony Gordon (Newcastle): 10 goles
  4. Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 9 goles
  5. Khvicha Kvaratskhelia (PSG): 8 goles
  6. Erling Haaland (Manchester City): 8 goles
  7. Victor Osimhen (Galatasaray): 7 goles
  8. Gabriel Martinelli (Arsenal): 6 goles
  9. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid): 6 goles
  10. Vitinha (PSG): 6 goles
  11. Lamine Yamal (Barcelona): 6 goles
  12. Fermín (Barcelona): 6 goles
  13. Harvey Barnes (Newcastle): 6 goles
  14. Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt): 6 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.

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