Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Kane, cada vez más cerca de Mbappé

La Champions League 2025/26 entra de lleno en sus rondas finales, lo que intensifica la acción en la carrera por ser el máximo goleador de Europa. Con la mayoría de aspirantes ya eliminados de la máxima competición europea, sólo unos pocos elegidos tendrán la posibilidad de seguir ampliando sus registros en los tres partidos que quedan por delante.

En lo más alto de la clasificación sigue resistiendo Kylian Mbappé, que a pesar de caer eliminado en cuartos de final está haciendo valer su renta de goles. Los 15 tantos celebrados durante su andadura por Europa otorgan al francés un cómodo colchón respecto a sus principales perseguidores, aunque este podría verse reducido en los próximos días.

El delantero con más números de superar a Mbappé es Harry Kane, que afronta una difícil eliminatoria contra el PSG. El ariete del Bayern de Múnich cuenta con 13 goles en su casillero particular, uno de ellos celebrado contra los parisinos, por lo que de ahora en adelante deberá registrar 1 gol por partido para poder igualar los registros del '10' del Real Madrid.

Harry Kane, uno de los grandes protagonistas de la serie ante el Real Madrid de cuartos de final / SPORT

Mucho más abierta está la carrera por el tercer cajón del podio, ocupado actualmente por Anthony Gordon. El inglés resiste en esta posición de privilegio gracias a las 10 dianas que se apuntó hasta octavos de final, pero tanto Julián Álvarez como Khvicha Kvaratskhelia tienen muchos números de superarle.

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Julián Álvarez, durante un partido del Atlético de Madrid / Europa Press

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 15 goles Harry Kane (Bayern de Múnich): 12 goles Anthony Gordon (Newcastle): 10 goles Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 9 goles Khvicha Kvaratskhelia (PSG): 8 goles Erling Haaland (Manchester City): 8 goles Victor Osimhen (Galatasaray): 7 goles Gabriel Martinelli (Arsenal): 6 goles Alexander Sørloth (Atlético de Madrid): 6 goles Vitinha (PSG): 6 goles Lamine Yamal (Barcelona): 6 goles Fermín (Barcelona): 6 goles Harvey Barnes (Newcastle): 6 goles Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt): 6 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.