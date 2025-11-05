Champions League
Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26: Haaland caza a Mbappé y a Kane
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League durante la jornada 3 de la fase liga
La carrera por ser el máximo goleador de la Champions League 2025/26 comienza a tomar forma. La máxima competición europea avanza hacia el ecuador de su primera fase, y algunos futbolistas ya han presentado su candidatura para terminar en lo más alto de la clasificación al final de temporada.
Con la jornada 4 de la fase liga en marcha, Erling Haaland iguala a Kylian Mbappé y a Harry Kane en lo más alto de la clasificación. El 'killer' del Manchester City ha aprovechado que ni francés ni inglés viernon puerta en la noche del martes para darles caza, y todavía tiene tiempo de adelantarles.
Por detrás de tres 'monstruos' del gol sigue vigente el empate a cuatro goles entre Marcus Rashford y Anthony Gordon, ambos autores de algún tanto a lo largo de la pasada jornada. Especialmente prolífico fue el '14' del Barça, que con su doblete se metió de lleno en la carrera por ser el máximo goleador de la presente edición.
Más numeroso aún es el empate a tres goles en el tercer escalón del podio, el que destaca la presencia del azulgrana Fermín López. El de El Campillo pasó de tener el casillero vacío a entrar en este selecto grupo gracias a sus tres goles ante Olympiacos.
¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 5 goles
- Harry Kane (Bayern de Múnich): 5 goles
- Erling Haaland (Manchester City): 5 goles
- Marcus Rashford (FC Barcelona): 4 goles
- Anthony Gordon (Newcastle): 4 goles
- Fermín López (FC Barcelona): 3 goles
- Gorka Guruzeta (Athletic): 3 goles
- Victor Osimhen (Galatasaray): 3 goles
- Lautaro Martínez (Inter): 3 goles
- Marcos Llorente (Atlético de Madrid): 3 goles
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.
- El Barça liquida su millonaria deuda por Lewandowski
- Liverpool - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- André Cury avisa al Barça: 'Estamos esperando una oferta de 50 millones por Vitor Roque
- The New York Times alucina con las cuentas del Barça
- Crítica descomunal a Florian Wirtz: "Ha destruido al Liverpool"
- Jorge Mendes se lleva a otra pieza codiciada del Barça
- Síntoma Rashford' en el Barça
- Vuelve el optimismo con Raphinha