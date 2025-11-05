Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26: Haaland caza a Mbappé y a Kane

La carrera por ser el máximo goleador de la Champions League 2025/26 comienza a tomar forma. La máxima competición europea avanza hacia el ecuador de su primera fase, y algunos futbolistas ya han presentado su candidatura para terminar en lo más alto de la clasificación al final de temporada.

Con la jornada 4 de la fase liga en marcha, Erling Haaland iguala a Kylian Mbappé y a Harry Kane en lo más alto de la clasificación. El 'killer' del Manchester City ha aprovechado que ni francés ni inglés viernon puerta en la noche del martes para darles caza, y todavía tiene tiempo de adelantarles.

Por detrás de tres 'monstruos' del gol sigue vigente el empate a cuatro goles entre Marcus Rashford y Anthony Gordon, ambos autores de algún tanto a lo largo de la pasada jornada. Especialmente prolífico fue el '14' del Barça, que con su doblete se metió de lleno en la carrera por ser el máximo goleador de la presente edición.

Más numeroso aún es el empate a tres goles en el tercer escalón del podio, el que destaca la presencia del azulgrana Fermín López. El de El Campillo pasó de tener el casillero vacío a entrar en este selecto grupo gracias a sus tres goles ante Olympiacos.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 5 goles Harry Kane (Bayern de Múnich): 5 goles Erling Haaland (Manchester City): 5 goles Marcus Rashford (FC Barcelona): 4 goles Anthony Gordon (Newcastle): 4 goles Fermín López (FC Barcelona): 3 goles Gorka Guruzeta (Athletic): 3 goles Victor Osimhen (Galatasaray): 3 goles Lautaro Martínez (Inter): 3 goles Marcos Llorente (Atlético de Madrid): 3 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.