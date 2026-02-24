Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Gordon acecha a un lesionado Mbappé

La Champions League se prepara para cerrar el telón de los playoffs, ronda en la que algunos protagonistas en la carrera por terminar la competición como máximo goleador tendrán algo que decir. Mientras los miembros del top-8 esperan con paciencia la llegada de los octavos de final, los goleadores de los equipos que participan en esta ronda previa tendrán la oportunidad de engordar sus registros.

Uno de los 'beneficiados' de esta ronda extra apuntaba a ser Kylian Mbappé, el máximo goleador de la máxima competición continental, pero parece que no podrá aprovechar la oportunidad de engordar sus registros. Al no ver puerta en el partido de ida frente al Benfica y presumiblemente perderse el partido de vuelta por lesión, el ariete galo mantendrá la cifra de 13 goles que hasta ahora le ha permitido liderar la clasificación.

Quién si que aprovechó la oportunidad de engordar sus registros fue Anthony Gordon, que con su 'poker' ante el Qarabag asalta el segundo escalón del podio. El atacante del Newcastle elevó su registro hasta los 10 tantos en el partido de ida, aunque en la vuelta partirá desde el banquillo y podría perder la oportunidad de asaltar una primera posición que hasta hace poco parecía inalcanzable.

Anthony Gordon haciendo el gesto del 'hat-trick' frente al Qarabaq / AP

En plena pugna por el tercer cajón del podio se encuentran Harry Kane y Erling Haaland, dos habituales en este tipo de clasificaciones. Ni inglés ni noruego podrán ampliar sus cifras en esta ronda, ya que tanto Bayern de Múnich como Manchester City se clasificaron directamente para los octavos de final.

Fuera de las posiciones de privilegio la cosa está mucho más ajustada. Múltiples aspirantes se mueven entre la cifra de los 5-6 goles, destacando a los azulgranas Fermín López y Marcus Rashford o al delantero del Athletic Gorka Guruzeta, aunque este último ya no podrá ampliar sus registros.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 13 goles Anthony Gordon (Newcastle): 10 goles Harry Kane (Bayern de Múnich): 8 goles Erling Haaland (Manchester City): 7 goles Victor Osimhen (Galatasaray): 6 goles Gabriel Martinelli (Arsenal): 6 goles Fermín López (FC Barcelona): 5 goles Harvey Barnes (Newcastle): 5 goles Vitinha (PSG): 5 goles Gorka Guruzeta (Athletic Club): 5 goles Marcus Rashford (FC Barcelona): 5 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.