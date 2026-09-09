CHAMPIONS LEAGUE
Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2026/27: el doblete de Raphinha no es suficiente para ser 'Pichichi'
Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions durante la jornada 1 y cuántos goles han marcado Raphinha, Demirovic, Haaland, Mbappé y el resto de aspirantes
La Champions League 2026/27 apenas ha echado a andar, pero la carrera por ser el máximo goleador de la presente edición ya está que arde. Con la primera jornada que la fase liga todavía en marcha, algunos aspirantes han dado un paso al frente para desmarcarse del resto de aspirantes.
Uno de los grandes protagonistas de la jornada inaugural ha sido Raphinha, que ha conseguido mantener en Europa el frenético ritmo goleador con el que ha empezado en LaLiga. El capitán del Barça se apuntó un doblete ante el Feyenoord, registro que ayudó a los azulgranas a conseguir la primera victoria pero no permite al brasileño liderar la clasificación.
Mientras Raphinha celebraba dos goles en el Spotify Camp Nou, Ermedin Demirovic se apuntaba 3 ante el Stuttgart. El ariete bosnio fulminó al Viking con una excelente actuación individual que le permite superar el registro del capitán del Barça y empezar marcando terreno ante algunos de los goleadores más voraces del Viejo Continente.
Con el mismo registro que Raphinha aparecen dos habituales en este ranking como Haaland y Guirassy y un sorprendente Marc Bartra, heroe en el regreso del Betis a la máxima competición europea.
Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League en la jornada 1
- Ermedin Demirovic (Stuttgart): 3 goles
- Raphinha (FC Barcelona): 2 goles
- Erling Haaland (Manchester City): 2 goles
- Marc Bartra (Real Betis): 2 goles
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund): 2 goles
- Karim Adeyemi (FC Barcelona): 1 gol
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 1 gol
- Troy Parrot (Real Betis): 1 gol
- Nicolo Tresoldi (Brujas): 1 gol
- Santiago Mourinho (Villarreal): 1 gol
Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de Champions League 2026/27 con actualizaciones al término de cada partido.
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