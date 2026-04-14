Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Lamine Yamal ya es el pichichi del Barça

La Champions League 2025/26 echa el cierre de los cuartos de final esta semana. Las eliminatorias entran en su fase decisiva con ocho equipos en busca de los cuatro billetes para semifinales, que buscan seguir adelante en su camino hacia la final de Budapest. Son pocos los partidos que restan para conocer al campeón de esta edición, como también es poco el tiempo que tienen los goleadores de cada equipo para subir posiciones en la clasificación de máximos anotadores de la competición.

El primero en abrir la lata en la vuelta de los cuartos de final ha sido Lamine Yamal. El '10' azulgrana, que prometía ser el protagonista de la remontada en el Metropolitano, aprovechó un error de la defensa colchonera para abrir el marcador. Con su tanto, el canterano se pone en seis tantos y cuatro asistencias, lo que lo convierte junto con Fermín López en el máximo anotador del equipo esta edición.

Lamine Yamal celebra su gol ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano / Juanjo Martín / EFE

Luchar por ser el máximo goleador de la Champions parece misión imposible. Kylian Mbappé se distancia con 14 dianas, tres más que las 11 de Harry Kane que puede tener más partidos por delante si el Bayern elimina al Madrid en cuartos de final. La etapa final de la máxima competición europea ha empezado y los mejores jugadores del mundo están preparados para guiar a sus equipos hacia la final. El primero en hacerlo ha sido Lamine Yamal.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 14 goles Harry Kane (Bayern de Múnich): 11 goles Anthony Gordon (Newcastle): 10 goles Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 9 goles Khvicha Kvaratskhelia (PSG): 8 goles Erling Haaland (Manchester City): 8 goles Victor Osimhen (Galatasaray): 7 goles Lamine Yamal (Barcelona): 6 goles Fermín (Barcelona): 6 goles Harvey Barnes (Newcastle): 6 goles Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt): 6 goles Gabriel Martinelli (Arsenal): 6 goles Alexander Sørloth (Atlético de Madrid): 6 goles Vitinha (PSG): 6 goles Vinícius Júnior (Real Madrid): 5 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.