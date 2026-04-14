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CHAMPIONS LEAGUE

Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League: Lamine Yamal ya es el pichichi del Barça

Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League durante la ida de los cuartos de final y cuántos goles han marcado Mbappé, Kane, Julián Álvarez y Fermín

Lamine Yamal, protagonista en el partido de Champions

Lamine Yamal, protagonista en el partido de Champions / Valentí Enrich

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La Champions League 2025/26 echa el cierre de los cuartos de final esta semana. Las eliminatorias entran en su fase decisiva con ocho equipos en busca de los cuatro billetes para semifinales, que buscan seguir adelante en su camino hacia la final de Budapest. Son pocos los partidos que restan para conocer al campeón de esta edición, como también es poco el tiempo que tienen los goleadores de cada equipo para subir posiciones en la clasificación de máximos anotadores de la competición.

El primero en abrir la lata en la vuelta de los cuartos de final ha sido Lamine Yamal. El '10' azulgrana, que prometía ser el protagonista de la remontada en el Metropolitano, aprovechó un error de la defensa colchonera para abrir el marcador. Con su tanto, el canterano se pone en seis tantos y cuatro asistencias, lo que lo convierte junto con Fermín López en el máximo anotador del equipo esta edición.

Lamine Yamal celebra su gol ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano

Lamine Yamal celebra su gol ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano / Juanjo Martín / EFE

Luchar por ser el máximo goleador de la Champions parece misión imposible. Kylian Mbappé se distancia con 14 dianas, tres más que las 11 de Harry Kane que puede tener más partidos por delante si el Bayern elimina al Madrid en cuartos de final. La etapa final de la máxima competición europea ha empezado y los mejores jugadores del mundo están preparados para guiar a sus equipos hacia la final. El primero en hacerlo ha sido Lamine Yamal.

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¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 14 goles
  2. Harry Kane (Bayern de Múnich): 11 goles
  3. Anthony Gordon (Newcastle): 10 goles
  4. Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 9 goles
  5. Khvicha Kvaratskhelia (PSG): 8 goles
  6. Erling Haaland (Manchester City): 8 goles
  7. Victor Osimhen (Galatasaray): 7 goles
  8. Lamine Yamal (Barcelona): 6 goles
  9. Fermín (Barcelona): 6 goles
  10. Harvey Barnes (Newcastle): 6 goles
  11. Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt): 6 goles
  12. Gabriel Martinelli (Arsenal): 6 goles
  13. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid): 6 goles
  14. Vitinha (PSG): 6 goles
  15. Vinícius Júnior (Real Madrid): 5 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.

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