Así está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26: Rashford amenaza a Mbappé y Fermín se 'cuela' en la carrera con un hat-trick

La carrera por ser el máximo goleador de la Champions League 2025/26 ya está en marcha. Si bien es cierto que la máxima competición europea todavía está dando sus primeros coletazos, algunos futbolistas ya han presentado su candidatura para terminar en lo más alto de la clasificación al final de temporada.

Con la jornada 3 de la fase liga en marcha, Kylian Mbappé se sitúa en lo más alto de la clasificación de máximos goleadores. El francés se encuentra en un estado de forma envidiable, y a los ocho goles que atesora en liga se suman los cinco que ha celebrado hasta ahora en Champions, tres de ellos ante el Kairat Almaty.

Por detrás del '9' Real Madrid figuran Harry Kane y Marcus Rashford, ambos con 4 goles. El delantero del Barça se ha apuntado dos tantos esta tarde, mientras que el del Bayern todavía tiene que salir a escena.

En el tercer escalón del podio impera un triple empate a 3 goles, en el que el azulgrana Fermín se ha unido al grupo formado por Anthony Gordon y Erling Haaland. El de El Campillo ha irrumpido con fuerza en la carrera gracias a sus tres goles ante Olympiacos

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26 con actualizaciones al término de cada partido.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025/26?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 5 goles Marcus Rashford (FC Barcelona): 4 goles Harry Kane (Bayern de Múnich): 4 goles Fermín López (FC Barcelona): 3 goles Anthony Gordon (Newcastle): 3 goles Erling Haaland (Manchester City): 3 goles Dusan Vlahovic (Juventus): 2 goles Marcos Llorente (Atlético de Madrid): 2 goles Marcus Thuram (Inter): 2 goles Francisco Trincao (Sporting CP): 2 goles Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt): 2 goles

