Un líder inesperado y dos regresos amargos: así está la clasificación de la fase liga de la Champions League 2025-26

La Champions League 2025-26 ha tenido su esperado pistoletazo de salida este martes 16 de septiembre con la disputa de los primeros partidos de la fase liga. Si bien es cierto que la máxima competición europea todavía se encuentra en una fase embrionaria, empezar con buen pie es fundamental para asegurar una buena posición en la clasificación.

El primero de los tres días que componen la jornada inaugural de la fase liga de la Champions League ha dejado alguna que otra sorpresa, destacando entre todas ellas la contundente victoria del Union St. Gilloise. El conjunto belga, considerado como una de las 'cenicientas' de la competición, ha goleado al PSV en De Kuip para situarse como líder provisional de la clasificación.

La otra cara de la moneda la protagonizan los equipos españoles, que no han tenido su estreno soñado en la presente edición de la máxima competición europea. Athletic Club y Villarreal cayeron ante Arsenal y Tottenham respectivamente, mientras que el Real Madrid protagonizó una sufrida victoria ante el Olympique de Marsella gracias a dos goles de penalti de Mbappé.

¿Cómo está la clasificación de la fase liga de la Champions League?

Cada jornada, una vez finalizados los partidos del segundo turno del día, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Champions League con los equipos provisionalmente clasificados para octavos, los que accederían al playoff y los que no superarían el corte.

La fase liga de la Champions League cuenta con un sistema único de clasificación para los 36 participantes. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las ocho plazas restantes.

¿Dónde ver todos los partidos por TV y online la Champions League 2025-26?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te ofreceremos una cobertura completa de la Champions League 2025-26 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los partidos y las declaraciones de los protagonistas.