Así queda la clasificación de la fase liga de la Champions League 2025-26 tras la jornada 1

La Champions League 2025-26 ha cerrado el telón de su jornada inaugural este jueves 18 de septiembre. Si bien es cierto que la máxima competición europea todavía se encuentra en una fase embrionaria, empezar con buen pie es fundamental para asegurar una buena posición en la clasificación.

La primera jornada de competición en Europa ha dejado alguna que otra sorpresa significativa, aunque en los últimos partidos los favoritos han terminado imponiendo su ley. Una de los grandes golpes sobre la mesa lo protagonizó el Brujas al golear al Mónaco (4-1) y acariciar el liderato, aunque finalmente fue el Eintracht de Frankfurt quien tuvo el honor de cerrar la jornada en lo más alto de la clasificación.

Respecto al rendimiento de los españoles, Real Madrid y Barcelona fueron los únicos que consiguieron sumar de tres. Athletic y Villarreal tuvieron un regreso 'gris', mientras que el Atlético se quedó a las puertas del milagro ante el Liverpool.

El papel de los debutantes Pafos y Bodo/Glimt también fue más que digno. Los chipriotas supieron resistir en el siempre difícil campo del Olympiacos (0-0), mientras que los noruegos rescataron un valioso punto gracias a los goles de Bassi y Fet en el tramo final (2-2).

¿Cómo está la clasificación de la fase liga de la Champions League tras la jornada 1?

Cada jornada, una vez finalizados los partidos del segundo turno del día, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Champions League con los equipos provisionalmente clasificados para octavos, los que accederían al playoff y los que no superarían el corte.

La fase liga de la Champions League cuenta con un sistema único de clasificación para los 36 participantes. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las ocho plazas restantes.

¿Dónde ver todos los partidos por TV y online la Champions League 2025-26?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

