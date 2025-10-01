Así está la clasificación de la fase liga de la Champions League 2025-26 tras la derrota del Barça ante el PSG

La Champions League 2025-26 ha dado paso a la segunda jornada de la fase liga este martes 30 de septiembre. La disputa de los dos primeros partidos ha permitido a algunos equipos dar un paso importante en busca de las primeras posiciones de la clasificación, mientras que otros tendrán que remar para revertir su mal inicio.

El Real Madrid fue el encargado de abrir el telón de esta nueva jornada, y lo hizo con una visita inédita al feudo del Kairat Almaty. Si bien es cierto que los casi 7.000 kilómetros de desplazamiento infundían respeto, los blancos sellaron el partido con un contundente 0-5 que les encumbró como líderes provisionales. Poco duró la alegría para los de Xabi Alonso, pues el Bayern de Múnich les adelantó en el segundo turno de la tarde gracias a una goleada ante el Pafos (1-5).

Si la noche del martes fue triunfal para los equipos españoles con las goleadas de Real Madrid y Atlético, la del miércoles fue todo lo contrario. Sólo el Villarreal fue capaz de puntuar gracias a un gol en el descuento, mientras que Barça y Athletic cayeron ante PSG y Borussia Dortmund respectivamente.

¿Cómo está la clasificación de la fase liga de la Champions League tras la jornada 2?

Cada jornada, una vez finalizados los partidos del segundo turno del día, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Champions League con los equipos provisionalmente clasificados para octavos, los que accederían al playoff y los que no superarían el corte.

La fase liga de la Champions League cuenta con un sistema único de clasificación para los 36 participantes. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las ocho plazas restantes.

¿Dónde ver todos los partidos por TV y online la Champions League 2025-26?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te ofreceremos una cobertura completa de la Champions League 2025-26 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los partidos y las declaraciones de los protagonistas.