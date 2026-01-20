Así está la clasificación de la Champions League durante la jornada 7

La primera fase de la Champions League 2025-26 se prepara para su colofón final. Con la jornada 7 de la fase liga en marcha, los 36 participantes apuran sus opciones para afianzar sus respectivos objetivos, ya sea la clasificación directa a octavos o una última oportunidad a través del playoff. Si bien es cierto que la división entre los diferentes grupos cada vez es más notable, lo que suceda en los dos últimos partidos puede cambiar radicalmente el tablero de juego.

Los encargados de abrir el telón de la presente jornada fueron Kairat Almaty y Brujas, en un partido en el que los belgas obtuvieron una victoria que puede valer un billete hacia el play-off. La goleada en el lejano Almaty Central Stadium deja a los de Ivan Leko con 7 puntos en el casillero y marcando provisionalmente la línea entre la repesca y la eliminación directa.

El Brujas ha dado un paso de gigante en busca del acceso a los play-offs de la Champions League / EFE

La fase liga de la Champions League cuenta con un sistema único de clasificación para los 36 participantes. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'play-off' para completar las ocho plazas restantes.

¿Dónde ver todos los partidos por TV y online la Champions League 2025-26?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Cada jornada, una vez finalizados los partidos del segundo turno del día, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Champions League con los equipos provisionalmente clasificados para octavos, los que accederían al playoff y los que no superarían el corte.