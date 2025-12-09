Así está la clasificación de la Champions League en la jornada 6

La Champions League 2025-26 comienza a adentrarse en su fase más decisiva. Con la jornada 6 de la fase liga en marcha, la división entre candidatos al billete directo a octavos, al playoff y potenciales eliminados es cada vez más evidente, pero los últimos tres partidos pueden cambiar radicalmente el tablero de juego.

Los encargados de abrir el telón de la presente jornada fueron Kairat Almaty y Olympiacos en un partido en el que los de Mendilibar mejoraron sensiblemente su situación clasificatoria. El solitario tanto de Gelson Martins deja a los helenos con 5 puntos en su casillero particular, quedando momentáneamente a apenas una unidad del corte entre la eliminación y la zona de playoff.

¿Cómo está la clasificación de la fase liga de la Champions League en la jornada 6?

Cada jornada, una vez finalizados los partidos del segundo turno del día, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Champions League con los equipos provisionalmente clasificados para octavos, los que accederían al playoff y los que no superarían el corte.

La fase liga de la Champions League cuenta con un sistema único de clasificación para los 36 participantes. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las ocho plazas restantes.

¿Dónde ver todos los partidos por TV y online la Champions League 2025-26?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

