Así está la clasificación de la Champions League en la jornada 5

La Champions League 2025-26 comienza a avanzar hacia su fase más decisiva. Con la jornada 5 de la fase liga ya en marcha, cada vez es más evidente la selección de diversos grupos, con algunos claros candidatos al acceso directo a octavos y otros que tendrán que remar para revertir su mala situación.

El Benfica de Jose Mourinho, encargado de abrir el telón con la difícil visita al campo del Ajax, apunta a ser uno de los grandes beneficiados de la jornada. El tempranero tanto de Samuel Dahl y la puntilla final de Barreiro han permitido a los lisboetas sumar sus tres primeros puntos en la fase liga, lo que les deja provisionalmente a uno de distancia de la zona play-off.

Otro de los grandes focos de atención se encuentra en Stamford Bridge, dónde Chelsea y Barça miden sus fuerzas en un partido que puede marcar profundamente las opciones de ambos conjuntos de de finalizar la fase liga entre los ocho primeros clasificados. Respecto al resto de representantes españoles, Villarreal y Athletic Club se enfrentan a Borussia Dortmund y Slavia de Praga con el objetivo de escapar de la zona roja.

¿Cómo está la clasificación de la fase liga de la Champions League durante la jornada 5?

Cada jornada, una vez finalizados los partidos del segundo turno del día, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de la Champions League con los equipos provisionalmente clasificados para octavos, los que accederían al playoff y los que no superarían el corte.

La fase liga de la Champions League cuenta con un sistema único de clasificación para los 36 participantes. Los ocho primeros accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 9ª y la 24ª posición deberán disputar un 'playoff' para completar las ocho plazas restantes.

¿Dónde ver todos los partidos por TV y online la Champions League 2025-26?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te ofreceremos una cobertura completa de la Champions League 2025-26 a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los partidos y las declaraciones de los protagonistas.