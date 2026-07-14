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CHAMPIONS

Clasificación Champions League 26/27: partidos de la fase previa de la Liga de Campeones, horarios y dónde ver

Los clubes de las federaciones con menor coeficiente UEFA ya han comenzado a enfrentarse entre sí para buscar una plaza en el torneo continental

Desde el cambio de formato, más equipos a lo largo de Europa tienen oportunidades de acceder a la Champions League

Desde el cambio de formato, más equipos a lo largo de Europa tienen oportunidades de acceder a la Champions League / Switch TV News

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Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

A razón del cambio de formato del torneo de clubes más importante del mundo, la UEFA Champions League ya dio inicio a la competición para su edición 2026-2027, dentro de la cual equipos de toda Europa se están enfrentando entre sí en aras de alcanzar un puesto en el elenco final. Te informamos a qué hora ver en España la vuelta de la Primera Ronda, la cual se llevará a cabo entre hoy, martes 14 de julio, y mañana, miércoles 15 de julio.

La previa está dando a lugar la participación protagónica de numerosos países con un menor coeficiente UEFA, tales como Andorra, Islandia, Albania, Estonia, Finlandia, Georgia o Armenia, cuyos distintos representantes de clubes llevan a cabo contiendas directas para progresar a las rondas avanzadas, donde se topan con ligas más competitivas como las de Suecia, Noruega, Grecia o Polonia.

Budapest (Hungary), 30/05/2026.- Players of PSG celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, 30 May 2026. (Liga de Campeones, Hungría) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

El PSG se consagró como campeón de la Champions League por segundo año consecutivo / ANNA SZILAGYI / EFE

Después de la vuelta que tuvo lugar entre el 7 y 8 de julio, en esta instancia corresponden los cierres de llave que determinarán quiénes avanzan a la Segunda Ronda Clasificatoria, cuyas fechas se encuentran determinadas entre el 21 y 22 de julio para la ida y el 28 y 29 de julio para la vuelta.

¿Qué equipos ya están clasificados para la Champions League 2026/27?

  • España (5 plazas): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético, Villarreal y Betis.
  • Inglaterra (5 plazas): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool.
  • Italia (4 plazas): Inter, Nápoles, Roma y Como.
  • Alemania (4 plazas): Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Stuttgart.
  • Francia (3 plazas): PSG, Lens y Lille.
  • Portugal (2 plazas): Oporto y Sporting Portugal.
  • Holanda (2 plazas): PSV y Feyenoord.
  • Bélgica (1 plaza): Brujas.
  • República Checa (1 plaza): Slavia Praga.
  • Turquía (1 plaza): Galatasaray.
  • Ucrania (1 plaza): Shakhtar.
La lista de participantes de la Champions 26/27

La lista de participantes de la Champions 26/27 / UEFA

La nueva estructura de partidos previos para la Champions League funge como un filtro aún más minucioso pero accesible de cara a aumentar la participación de las diversas federaciones europeas, aunque últimamente devienen en la reconocida ronda de play-offs que, a finales de agosto, terminará de ensamblar los clubes estelares de la actual edición del certamen.

Partidos de Clasificación Champions League 26/27 hoy, martes 14 de julio

KuPS - Vardar tendrá lugar a las 17:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Inter Club D'Escaldes - Lincoln Red Imps, a las 18:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Saburtalo - Flora, a las 18:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Győri ETO - Víkingur Reykjavík, a las 19:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Riga - Ararat-Armenia, a las 19:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Levski Sofia - Borac Banja Luka, a las 19:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

The New Saints - Sabah, a las 19:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Drita - Kauno Žalgiris, a las 20:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Larne - Tre Fiori, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Shamrock Rovers - Floriana, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Partidos de Clasificación Champions League 26/27 mañana, miércoles 15 de julio

CSU Craiova - ML Rogachev tendrá lugar a las 19:30 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Bissen - KÍ, a las 20:15 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

Egnatia Rrogozhinë - Petrocub, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

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Sutjeska - Kairat, a las 21:00 (CET), y no se podrá ver oficialmente en España.

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